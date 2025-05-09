怒吼：丈人瞧不起我！抓漏工殺妻「4月大女嬰沾血被抱出」　鄰不捨

記者賴文萱／高雄報導

高雄市楠梓區廣昌街一處民宅9日凌晨發生一起兇殺案！一名程姓男子酒後與妻子發生爭吵，一怒之下持刀刺殺妻子，而2人所生的4月大的女嬰就在一旁。程男被警方帶走前將女嬰抱出交給鄰居照顧，鄰居不捨表示，女嬰當時身上沾有血跡，渾身發抖、眼眶含淚，整晚也幾乎睡不好，心疼女嬰以後沒有了媽媽該怎麼辦。

▲高雄市楠梓區殺妻命案。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

警方9日凌晨0時許接獲45歲程姓男子報案，程男自稱「我殺了妻子」，警方趕抵現場後發現，33歲陳姓妻子倒臥臥室血泊之中，趕緊將人送醫搶救，初步檢視陳姓妻子左胸有一處刀傷、左腋下處則有2處刀傷，全身共有3處刀傷，但詳細傷勢仍有待進一步釐清。

鄰居回顧當時事發狀況表示，案發時她還沒有睡覺，聽到救護車的聲音出來後，看見程男情緒激動咆哮說，老丈人一直瞧不起他，他跟老婆吵架才拿刀殺她，但稱自己敢作敢當，已經打給警方自首。 據悉，程男夫妻結婚才約2年，育有一名女嬰4個月大，過去沒有因為吵架驚擾到鄰居，看不出有什麼不合的跡象。

鄰居指出，一開始以為雙方只是小受傷而已，但女子被警方從二樓搬下來急救時，才看見身上很多血，人也失去生命跡象。

▲4月大女嬰「沾血被抱出」，鄰不捨：她渾身發抖。（圖／記者吳世龍攝）

該鄰居稱，程男後續抱著4月大的女嬰走出家門，因為擔心自己會傷害小孩，才將女嬰交給她代為照顧。鄰居說，她抱到女嬰時，感受到女嬰渾身在發抖、眼眶也含淚，身上甚至沾有血跡，照顧她一整個晚上，女嬰都沒什麼睡、很不安穩，直到早上女方家屬處理後事告一段落後，才把女嬰接回。

鄰居不捨直呼，女嬰將來怎麼辦，以後沒有媽媽了，一定很難過，也稱程男過去跟鄰居相處都很不錯，為人客氣，也會打招呼聊天，不曉得竟會下此狠手。

據悉，程男從事抓漏防水工作，疑似雙方婚姻不被岳家看好，程男長期受妻子娘家人挖苦、輕視，9日凌晨他與妻子發生口角，情緒瞬間引爆，他持廚房水果刀刺殺妻子，釀成大禍，事後被依殺人罪送辦，另外，針對陳姓妻子的遺體，警方將報請檢方相驗，要釐清確切死因。