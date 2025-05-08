清大師出作業「宣傳大罷免」惹議　校方：請老師調整內容

▲清大老師出「大罷免影片企畫」引發爭議。（圖／清大提供）

記者許敏溶／台北報導

全國大罷免進入白熱化階段，連校園也不例外。國立清華大學一名學生控訴，選修校內中文系游姓老師的影像相關選修課，卻看到老師要求製作「全台大罷免」的影片企畫，占總成績30%，「扯政治的都什麼課啊！」她也呼籲同學不要選這堂課。清大今（8日）表示，中文系主任將會和開課的游老師溝通，請老師調整作業內容。

一名清大的學生在Dcard發文表示，這學期選修中文系游姓老師的「基礎影像敘事」，沒想到游師卻拿罷免來當課程內容，要求學生假設自己是「TAIWAN ACTION 影片計畫」的編劇，創作一則宣傳「全台大罷免」的影片企畫，該作業占總成績30%。

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原PO表示，自己沒有政治傾向，因為喜愛電影而選擇此課。起初課堂上也確實在分析電影，沒想到後面突然扯到罷免，讓她感嘆，「難免有種逼迫學生接受老師政治傾向感覺。」她也表示給分真的不甜，感覺很看老師個人喜好，而一堂兩學分的選修，但要做的東西卻不少，最後建議「真的慎選」。

該文也引發熱議，學生紛紛留言，「大罷免這真的可以寫進歷史課本跟公民課本，超好笑」、「真的很扯，明明課程主題無關政治」、「還務必跳脫同溫層，是哪個族群整天躲在自己同溫層裡啊」。

清大則回應，中文系主任與副系主任會和游老師溝通，請她調整作業內容。