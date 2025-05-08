罷免廖先翔二階36744送件！　罷團：連署書是對親共立委的戰書

▲罷免廖先翔團體二階送件。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／新北報導

發動罷免新北市立委廖先翔的「齊心斷翔」團隊，今（8日）將3萬6744份連署書送交新北市選委會。罷團指出，今天的連署書，是鄉親對鄉土愛的情書，同時，也是對親共立委的戰書，廖先翔不要再站在立委的把護傘下，不要再站在你的網軍背後造謠。

齊心斷翔發言人指出，感謝志工，沒有大家就沒無法收到這些連署書，廖先翔選區包山包海幅員遼闊，大家一開始都給他們冷漠的目光，到後來越來越多民眾經過他們的時候會對他們比讚，也有人送上鹹酥雞、冷飲或是鳳梨，對他們說謝謝他們站出來，他們很開心看到勇敢的鄉親偷偷來連署，因為他們深怕被里長或是朋友看到，但即使在這麼害怕的情況下還是勇敢站出來，就是為了台灣的未來。

「二階可以達到安全門檻，不是奇蹟，而是志工與鄉親們打造愛與行動的事實」，發言人指出，但面對這樣的罷免運動，廖先翔卻抹黑他們是職業罷免團體，他們深感遺憾，廖先翔把這場基層行動抹黑操作成政治鬥爭，他無視他們的質疑並且也沒有回應過他們，從頭到尾都是貼標切代替溝通，用抹黑來代替責任。

發言人提到，廖先翔最近動作頻頻，母親節才開始跑基層送花，但這是鄉親要的嗎？他們不是要一束花或是一包餅乾，要的是一個正常運作的國會，一個不會亂砍預算的立委，一個不會擅自作主把核廢料繼續放在自己選區的立委，

領銜人陳正敬說明，廖先翔選區是台灣的東北角，是台北的山海關，這麼重要的地方不能讓吳三桂讓清兵入關。廖先翔在國會裡面展現非常不專業且親共的行為，這是民眾無法接受的，今天的連署書，是對鄉土愛的情書，同時，也是對親共立委的戰書，廖先翔不要再站在立委的把護傘下，不要再站在你的網軍背後造謠，今天已經要通過第二階段，請做出正面對決、拿出勇氣。

