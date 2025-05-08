罷團二階送件54888份　洪孟楷：正面迎戰直球對決

▲洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

罷免國民黨立委洪孟楷團體今（8日）送交二階連署書，總計5萬4888份，達法定門檻142%。對此，洪孟楷回應，當民進黨已經是行政、司法、監察、考試等四權集中的時候，如果連立法院理性監督的最後一權都被民進黨掌握，這樣子真的就是往極權專制邁進，他絕對不同意，呼籲支持者踴躍站出來，投下不同意罷免票。

針對罷團送件，洪孟楷說，惡罷不是民主，惡罷是想要讓民進黨做主。這次的大罷免到底是要讓民進黨做主，還是尊重2024年民意做主的選擇？罷免團體過去不管是各地烽火連篇，造成社會對立衝突，他們站在街頭辛苦了。

對於今日罷團指出，洪孟楷是全國第一高票當選的立法委員，所以值得全國第一多的連署書，因此今日送出54888份連署書，諧音「我是罷罷罷」，洪孟楷說，他的選區新北市第一選區，幅員遼闊，人口數也最多，所以想要用送出最多份數連署書來打擊過去的全國第一高票的選區，看得出來罷團的用心，但更重要的是，從一開始到現在，他每天都在立法院兢兢業業，為地方發聲，為人民把關，以及監督現在的政府，這才是現在台灣主流民意希望做的事。

洪孟楷指出，看到執政黨執政快一年的時間，可是卻還是讓國人沒有辦法接受，且民怨四起的時候，他只能更堅定的專業理性問政監督，所以既然現在罷免團體也都送出了第二階段連署，那就是正面迎戰，過去到現在他都是直球對決，一定會把所有支持他的民意催出來。

洪孟楷強調，呼籲大家，當民進黨已經是行政、司法、監察、考試等四權集中的時候，如果連立法院理性監督的最後一權都被民進黨掌握，這樣子真的就是往極權專制邁進，他絕對不同意，所以一定要號召所有支持者踴躍站出來，投下不同意罷免票。