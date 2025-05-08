台鐵區間車出現400萬現金鉅款　失主是外籍旅客

▲台鐵區間車上拾獲400萬現金。（圖／翻攝湯瑪士的日常臉書）

記者李姿慧／台北報導

一名越南籍旅客昨天在台鐵區間車遺失一只黑色手提袋，裡面裝有400萬元鉅款，需要台鐵協尋，列車長發現後報警處理，並將現金交給鐵路警察，該案可能創下台鐵拾獲現金最高金額。

5月7日台鐵一列區間車上出現一只旅客遺失的黑色手提袋，裡面竟有約400萬元鉅款現金，遺失者是一名越南籍旅客，透過台南服務台通知列車長協尋。據了解，該筆款項不但超越2019年民進黨前立委陳明文在高鐵遺失的300萬元現金，也可能是台鐵拾獲最大筆現金案。

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台鐵列車長也在內部通報，台南站服務台以行調電話通知有一外籍旅客約在南2、3車遺失黑色手提袋，裡面有錢，當時正在永康待避386次，遂前往找尋，在南2發現手提袋，打開一看，裡面有很多錢。

列車長隨後電話詢問台南服務台旅客遺失的金額，服務台回答400萬元新台幣，他請台南站幫忙聯絡新營站和新營鐵路警察，並於列車抵達新營站，將遺失物完整交付。該列車長也回報，因區間車從永康到新營行車時間僅36分鐘，來不及細算，初略估算似有400萬元之譜。

鐵路警察局則說明，新營派出所於7日晚間20時許接獲台鐵通報，稱旅客於列車上遺失鉅額現金，經查該名越南籍胡姓旅客搭乘區間車3258次由中洲站北上，於台南站下車時忘記將裝有現金之提袋帶下車，胡民遂至台鐵台南站服務臺請求台鐵人員協助。

鐵警局指出，經台鐵列車長於車廂間尋獲與民眾描述特徵相符之提帶，惟金額高達數百萬，立即通報員警到場，經清點該提袋內金額約有400萬，目前正持續調閱監視器畫面釐清案情。

鐵路警察局呼籲，旅客搭乘列車、大眾運輸交通工具時，請保持警覺，旅客應注意檢查攜帶個人物品及妥善保管財物，民眾如有發現可疑情事、需要協助，除撥打110報案電話，亦可通報站務人員即時尋求協助，共同維護旅運安全。