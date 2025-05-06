國民黨團自提特別條例預算　發現金1萬元、刪台電撥補1000億元

▲國民黨團召開「擴大內需！普發現金！--公布黨版【因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性特別條例】草案 」記者會 。（圖／記者崔至雲翻攝）



記者崔至雲／台北報導

面對美國對等關稅影響，行政院提出4100億的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，2日已在立法院會付委。國民黨團今（6日）召開記者會指出，對於政院提出的版本，只要是「名正言順、正本清源、對症下藥」，國民黨都支持，不過，國民黨也提出自己的版本，其中增加10月底前普發現金1萬元入法，今天的程序委員會會提案送進院會，後續與行政院會版本併案審查。

國民黨團書記長王鴻薇指出，針對行政院提出面對美國對等關稅的特別條例， 內容可以看到包含產業支援、撥補勞健保、台電撥補，以及加強國土韌性，但藍營認為，整個特別條例對於對等關稅應該鎖定在經濟、勞工、人民的衝擊，因此公布國民黨團版本的「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性特別條例」，該草案昨天送案，今天的程序委員會提案送進院會，後續跟行政院會版本併案審查。

國民黨智庫執行長柯志恩表示，行政院版本藍營多半支持，包含產業界780億，高教人才培育的200億，安定就業的150億，弱勢族群的170億等，但是配比上應該更符合強化經濟消費的韌性。行政院在這次的條例規劃上，挹注台電公司1000億，國民黨團「非常有意見」，台電年年虧損，而且是錯誤政策延伸出來的問題，每年撥補也都沒有辦法解決台電虧損的問題。

柯志恩也說，有關於國土安全的韌性行政院編列1500億，但是這次的特別條例是解決經濟衝擊，不是軍事的衝突，國土安全韌性應該編列在國防預算裡面，賴清德在年初的國安會議中有提到，為推動國防改革、社會防禦的韌性，要把國防預算增加到GDP3%以上，因此不該規劃在這次的條例上面，這部分的費用應該規劃在民眾消費的韌性，普發1萬元，才是刺激內需消費。

▲國民黨團自提因應對等關稅特別條例與政院版的比較。（圖／國民黨團提供，點圖放大）



「名正言順、正本清源、對症下藥」，藍委羅智強說，這是台灣看待對等關稅經濟風暴審酌特別預算的三項基本原則，國民黨也是秉持這三項原則提出國民黨版本的特別條例，希望擔當台灣經濟風暴的後盾。

羅智強提到，行政院提出的特別條例，只要是符合名正言順、正本清源、對症下藥，國民黨都充分尊重，也願意支持，不管是支持產業、安定就業、安定民生；但是有「兩個減一個加」是國民黨與行政院不一樣，第一個就是台電撥補，國民黨不是反對台電虧損要撥補，他們反對的是無底洞，錯誤能源政策之下的台電是沒有底的怪獸，如果民進黨政府不能正本清源的解決這些問題，過去三次撥補也還是有4次漲價。

羅智強也說，藍營支持國土防衛，但是應該放在國防預算上面，如果真的有國防預算的需要，在野黨哪一次不支持？面對目前國家安全的情勢，藍營願意支持國防，但是國土防衛的預算與匯率風暴、美債風暴、台積電風暴有什麼關聯性？

羅智強強調，行政院只要提出符合台灣面對經濟風暴的需求，國民黨一定會做好後盾，但是一定要做到名正言順、正本清源、對症下藥，要把納稅錢花在刀口上，不要用在不符合經濟情勢的規劃。

