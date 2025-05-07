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高雄街頭下起「千元鈔票雨」　熱心騎士+路人幫忙撿...真相曝光

記者吳奕靖／高雄報導

「天啊！地上怎麼這麼多錢？」今（7）日上午8時許，高雄市鳳山區保泰路與南華路口上演了一場「鈔票雨」奇觀！據目擊民眾指出，大把千元鈔票散落在地，引發路人一陣騷動。前鎮分局獲報後火速趕抵現場，才發現這並非天上掉下來的禮物，而是烏龍一場！

▲現金在路上飄，民眾幫忙撿 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲現金在路上飄，民眾幫忙撿 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

原來，這場「鈔票雨」的苦主是一位王姓男子，他疑似因為腰包拉鍊沒拉好，導致高達5萬元的現金沿路掉落。誇張的是，阿伯本人似乎渾然不知，直到熱心民眾發現報警，這才讓這起「掉錢奇遇記」浮上檯面。警方到場時，王姓失主已在其他好心路人的協助下，將散落的鈔票撿拾得差不多，並表示將先返家清點是否有短少，如有需要再前往派出所報案。警方也當場告知王民，若後續有其他民眾拾獲現金送至派出所，將會依規定受理並通知他領回。

▲現金在路上飄，民眾幫忙撿 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲現金在路上飄，民眾幫忙撿 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

然而，這起看似單純的掉錢事件，背後卻暗藏法律風險。前鎮分局特別呼籲，民眾在路上拾獲遺失物，務必發揮公德心，向警察機關報案並將遺失物交付保管。警方嚴正警告，切勿貪圖一時方便，將拾得的財物據為己有，否則將可能觸犯刑法第337條的侵占遺失物罪，得不償失！

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