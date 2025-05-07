白沙屯媽祖聯名加持　台鐵推「拾子．平安產禮盒」5／9開搶

▲台鐵公司也與白沙屯媽祖再度攜手打造「拾子．平安產」禮盒。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

苗栗白沙屯拱天宮媽祖10天9夜徒步進香行程，今邁入第6天，掀起全台迎媽祖熱潮，台鐵公司也與白沙屯媽祖再度攜手打造「拾子．平安產」禮盒，內含「觀音隧道貫通石」、「大肚成功車票」及「金鏟子」，帶來「好孕」和「好運」，每組售價1699元，5月9日開搶。

繼去年台鐵公司與白沙屯拱天宮合作推出限量版白沙屯媽祖聯名「大肚成功金鏟子禮盒」，網購秒殺售罄；今年再度聯手聯名推出限量「拾子．平安產禮盒」，台鐵公司表示，白沙屯媽祖很喜歡小孩，進香途中有許多溫馨感人的故事，媽祖又有天上聖母之稱，所以禮盒設計特別以媽祖手抱襁褓中嬰孩之姿，象徵媽祖將好孕賜予祈求新生命降臨的家庭，並保佑平安順產。

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「拾子．平安產」禮盒內含「觀音隧道貫通石」、「大肚成功車票」及「金鏟子」，台鐵公司說明，本次的貫通石是蘇花改工程爆破觀音隧道時收集的珍貴石頭，蘊含著觀音送子的美好寓意，而「石子」的音同「拾子」。

台鐵將這些充滿祝福的貫通石綁上紅線代表緣分的連結，並搭配象徵助孕的「金鏟子」及「大肚成功車票」，為每一位期待新生命到來的家庭送上真摯祝福，讓白沙屯媽祖的神恩加持護佑孕育如願。

「拾子．平安產禮盒」不僅取其「送子」寓意，更有白沙屯媽祖降福加持，由台鐵公司附業營運處長古時彥與白沙屯拱天宮管理委員會常務委員王城，一同進行過香爐儀式。

根據台鐵規劃，台鐵x白沙屯媽祖聯名「拾子．平安產禮盒」每組售價1699元，每人每次限購2組，5月9日起在台鐵各實體門市開賣，網路商店自當天上午10時起開賣，全台限量430組，其中台鐵夢工場網路商店限量340組。