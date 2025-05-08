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大陸 大陸焦點 特派現場

「鴻蒙電腦」亮相！　陸媒嗨喊：比Windows更漂亮

▲▼鴻蒙電腦正式發布。（圖／翻攝微博）

▲華為宣布旗下產品全面進入鴻蒙時代。（圖／翻攝微博，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

華為今（8）日在深圳舉辦鴻蒙電腦技術與生態溝通會，搭載鴻蒙作業系統的「鴻蒙電腦」正式亮相，這是大陸國產作業系統在個人電腦（PC）領域的突破。陸媒更嗨喊，鴻蒙作業系統介面「比Windows更快、更漂亮」。

綜合陸媒報導，華為終端平板與PC產品線總裁朱懂東在會上宣布華為終端全面進入鴻蒙時代。

鴻蒙電腦搭載「HarmonyOS 5」，作業系統介面是首次公布，自帶底部Dock欄，支援快捷應用程式直達。作業系統還接入盤古大模型和DeepSeek，並搭載方舟圖形引擎，可帶來酷炫視效。

陸媒《快科技》嗨喊，這是「中國人自己的電腦」，並稱鴻蒙電腦的作業系統比Windows更快、更漂亮。

據報導，鴻蒙電腦歷經5年布局，集結上萬名工程師、聯合20多家研究所共同研發，積累超過2700項核心專利，從內核開始重構作業系統。

▼鴻蒙電腦作業系統正式發布。

▲▼鴻蒙電腦正式發布。（圖／翻攝微博）

此外，鴻蒙電腦還將AI和智慧交互等功能引入作業系統，帶來更加智慧流暢的操作體驗。目前，已有300多個融合生態應用程式完成適配，預計今年底將有超過2000個應用程式完成適配。

鴻蒙作業系統是由華為開發的全場景智慧作業系統，於2015年立項，官方稱「用不到10年的時間走完了同行30年的歷程」。2019年，華為公司正式對外發布鴻蒙作業系統，2021年該系統正式搭載到智慧手機上。

2023年9月，華為宣布全面啟動鴻蒙應用，這意味著鴻蒙作業系統將完全使用自主「內核」，在開發過程中不再依賴其他作業系統的開放源代碼。

目前，鴻蒙作業系統生態設備突破10億台。鴻蒙作業系統註冊開發者達到720萬，代碼超過1.1億行，官方稱，這實現「從作業系統內核、文件系統，到編程語言、人工智慧框架和大模型等全部實現自研」。

▼許多應用程式已可於鴻蒙作業系統上使用。

▲▼鴻蒙電腦正式發布。（圖／翻攝微博）

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