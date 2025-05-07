搭載首個大陸國產作業系統！　華為「鴻蒙電腦」明天亮相

▲華為。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

微軟對華為的Windows系統授權已經於3月到期，華為無法再繼續使用該系統。華為將於明（8）日上午召開鴻蒙電腦技術與生態溝通會，會上「鴻蒙電腦」將正式亮相，這將是首個搭載大陸國產作業系統的電腦。

陸媒《快科技》報導，這場溝通會將涉及鴻蒙電腦介紹、體驗以及自研和三方生態；鴻蒙電腦不僅將搭載首個自主可控的大陸國產電腦作業系統「鴻蒙操作系統」，而且從內核到應用程式都是全部自行研發。

當前，華為筆電僅預裝Linux系統，因為微軟對華為的Windows系統授權已經於3月到期。早在3月份舉辦的Pura X發布會上，華為常務董事、終端BG董事長余承東就正式宣布，鴻蒙電腦將在5月亮相。

不過報導指出，在鴻蒙電腦面前的任務也很艱鉅，例如原生應用程式的開發、生態建設、用戶習慣培養等等。

▲鴻蒙電腦明天亮相。（圖／翻攝微博）

此前，有部落客爆料稱，華為首款鴻蒙PC已經基本解決辦公軟體問題，生態還是欠缺一些，很大機率要通過虛擬器等方式解決。

《快科技》猜測，鴻蒙PC版也和手機版一樣分兩步走，先是通過鴻蒙加上模擬器方式，來保證各種Windows下的軟體正常運行，實現用戶的無感切換。

第二階段就是等用戶規模起來之後，各軟體廠商會開發專門針對鴻蒙的應用程式版本，時機成熟後去掉模擬器。

報導稱，這兩個階段目標實現後，無論是鴻蒙手機還是電腦，都可以實現完全的大陸的國產化替代，解決「卡脖子」同時，確保資訊安全。

▼網路曾出現過疑似鴻蒙PC的頁面布局。（圖／翻攝HarmonyOS開發者官網）