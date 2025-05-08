母抱兒跪地哭喊：救救孩子　白沙屯媽祖駐足5分鐘撫慰腦瘤童

記者唐詠絮／彰化報導

白沙屯媽祖回鑾隊伍今(8日)下午行經彰化市金馬路時，發生了一段令人動容的插曲，一名母親抱著年幼的兒子跪在鑽轎隊伍最前方，聲淚俱下地向媽祖哭喊「救救孩子！」原本快速行進的鑾轎突然停下，靜靜駐足在這對母子面前長達5分鐘，現場信眾無不為之動容。

▲媽媽抱兒子跪地求媽祖。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台，以下同）

今天清晨6點，白沙屯媽祖鑾轎自溪湖糖廠起駕，沿彰水路北返，中午進入彰化市區。下午，鑾轎行經中華西路與金馬路口時，竟三度停駕猶豫，最終轉向金馬路，彷彿冥冥之中有所指引，就在此時，這位母親帶著兒子跪在路旁，雙手合十虔誠祈禱，而年僅幾歲的小男孩也學著母親的模樣，專心向媽祖祈求。

▲媽媽抱兒子跪地求媽祖。

媽祖鑾轎為這對母子停留，轎班人員輕拍男童背部、溫柔摸頭鼓勵，媽祖不斷的撫慰孩童，現場氣氛呈現在一片莊嚴溫暖氣氛中，信眾們屏息凝視，有人默默拭淚，共同見證這神聖的一刻。這名母親哭紅了雙眼，事後受訪時透露，兒子去年7月被診斷出罹患腦幹「腦膠質瘤」，由於腫瘤位置危險，無法動手術，家人四處求醫未果。今年她帶著孩子一路追隨媽祖，終於在此刻得到媽祖的慈悲回應。

▲媽媽抱兒子跪地求媽祖。

這短暫卻深刻的5分鐘，不僅是一場宗教儀式，更展現了台灣民間信仰中人與神之間最真摯的情感連結。媽祖的駐足，不僅是對這對母子的撫慰，也讓在場信眾感受到信仰帶來的溫暖與力量，當鑾轎最終緩緩離去時，母親的臉上彷彿在絕境中看見了一線曙光，希望在媽祖的庇佑下，男童能恢復健康快樂長大。

▲媽媽抱兒子跪地求媽祖。