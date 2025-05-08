　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

搶白沙屯媽祖結緣品女子是「老師」！　埔鹽國小致歉：動作大了點

白沙屯拱天宮媽祖回鑾路上，直接開進彰化埔鹽國小。（翻攝白沙屯拱天宮臉書）

▲白沙屯拱天宮媽祖回鑾路上，直接開進彰化埔鹽國小。（圖／翻攝白沙屯拱天宮臉書）

圖文／鏡週刊

白沙屯拱天宮媽祖回鑾路上，直接開進彰化埔鹽國小，讓孩童及師長嗨翻，不過當發放媽祖結緣品時，1名女子插隊搶走孩子原本要拿的東西，讓他當場傻眼。後續校方限制留言及關閉評論，稍早大人身分曝光，校方道歉並證實是「同仁」，強調她是想為同學祈福，動作稍微大了點，沒有其他的意思。

埔鹽國小學生上午夾道歡迎媽祖到來，大喊「「媽祖、媽祖、我愛您！」，場面相當溫馨，但當孩子排隊領取賜福品時，突有1名女性衝上前奪走本來要發給孩子的東西，小孩當場瞪大雙眼及嘴巴「傻眼」，還轉過頭看，這也引發網友撻伐，認為這是最差示範。

[廣告]請繼續往下閱讀...

孩子結緣品被搶直接傻眼。（翻攝白沙屯媽祖網路電視台直播）

▲孩子結緣品被搶直接傻眼。（圖／翻攝白沙屯媽祖網路電視台直播）

此外，校方還限制一則臉書貼文及Google評論留言，而網友從她身上識別證猜測可能是「教職員」。

埔鹽國小限制一則臉書貼文。（翻攝埔鹽國小臉書）

▲埔鹽國小限制一則臉書貼文。（圖／翻攝埔鹽國小臉書）

稍早埔鹽國小於另一則貼文留言處回應，證明該女子是孩子的老師。校方稱，「今天媽祖來到學校為全校師生賜福，大家都非常高興、非常興奮，校園充滿歡樂的氣氛，同仁也想為他班上的同學祈福，過程中，動作稍微大了點、沒有其他的意思，造成大家的困擾，實在非常抱歉，已確認這幾個學生也都有拿到結緣品，謝謝大家的關心。謝謝媽祖的祝福，讓我們孩子能順利平安健康。」

埔鹽國小稱老師是「動作稍大」。（翻攝埔鹽國小臉書）

▲埔鹽國小稱老師是「動作稍大」。（圖／翻攝埔鹽國小臉書）

不過網友認為校方回應避重就輕，明明老師動作就是搶，批評「言教不如身教，身為教育者沒有以身作則，還想要搓湯圓沒當一回事，這樣是對的嗎？」，掀起另一波討論。


更多鏡週刊報導
有片／白沙屯媽祖進校園！孩子領結緣品「大人閃現搶走」　他當場傻眼了
白沙屯香擔大哥爆哭　吐心聲「怕爬山滑倒」：怎麼承當32萬人的期望
香燈腳隨白沙屯媽祖夜宿　受天宮籲「注意龜蛇」：都是玄天上帝的腳力

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
504 2 7170 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／川普嗨喊「英美重要的日子」
獨／李珠珢黑料再＋3！知情人士爆內幕　球團回應
快訊／教宗選舉「第2輪投票」　教堂飄黑煙
不是沖繩！1城市也爆多台人「早餐店都台語」　大票共鳴：超值
曼谷大樓倒塌　30名工程師簽名造假
搶白沙屯媽祖結緣品女子是「老師」！　校方道歉：動作大了點
獨／白沙媽「隱藏護理組」！藏身隊伍及時救援　熱血護理師一走8

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新北輔具服務升級！出院準備「負1天」　EasyGo APP打造高齡友善數位照護

明晚變天　周末雨勢「由北往南」炸全台

連3個月聞到屍臭味！他鼻內「挖出黑松露」　醫驚：恐感染大腦

不是沖繩！1城市也爆多台人「早餐店都台語」　大票共鳴：超值

宋少卿喊話「慘綠少年不要心中裝滿屎」挨批！網開酸：釣到一堆魚

搶白沙屯媽祖結緣品女子是「老師」！　埔鹽國小致歉：動作大了點

5星座媽媽「很會教小孩」！長大後總能在逆境賺大錢

你是敢於發言還是默默安靜派？心理測驗透露你的表達力

學校營養午餐使用國產肉　教育部：從未查獲萊豬

白沙屯媽祖進校園！孩子領結緣品「大人突伸手搶走」　他當場傻眼

【轎班全笑了】#白沙屯媽祖 原地轉圈不肯走，原來是為了.......

【盡力了】女子抱著衣服哭求點衣...媽祖特地倒退停留4分鐘聆聽

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【微尷尬】有迎接但不多？信徒虔誠跪地等媽祖...他一句話提醒香燈腳全笑了

【金價飆漲！】忘密碼強拆保險箱　她見百萬黃金：好爽！

【強制逮捕】警察大半夜逮到2隻逃家小狗 太可愛了～

【人神共憤！】#彰化 3百年五通宮遭破壞！　鐮刀男「斬首」多尊 #神明

【勇腳伯歸隊】緊跟進香隊伍終於追上！向 #白沙屯媽祖 報平安

【珠珠很想贏】李珠珢看球太認真 獨自起身有點小害羞

周渝民罕提大S　 「熙媛接住我了」

新北輔具服務升級！出院準備「負1天」　EasyGo APP打造高齡友善數位照護

明晚變天　周末雨勢「由北往南」炸全台

連3個月聞到屍臭味！他鼻內「挖出黑松露」　醫驚：恐感染大腦

不是沖繩！1城市也爆多台人「早餐店都台語」　大票共鳴：超值

宋少卿喊話「慘綠少年不要心中裝滿屎」挨批！網開酸：釣到一堆魚

搶白沙屯媽祖結緣品女子是「老師」！　埔鹽國小致歉：動作大了點

5星座媽媽「很會教小孩」！長大後總能在逆境賺大錢

你是敢於發言還是默默安靜派？心理測驗透露你的表達力

學校營養午餐使用國產肉　教育部：從未查獲萊豬

白沙屯媽祖進校園！孩子領結緣品「大人突伸手搶走」　他當場傻眼

全球限量7支！台中法拍詐團3千萬RM粉鑽錶　先砸15萬原廠鑑定

曾敬驊把愛的胡蘿蔔、辛普森裝鞋子上！夏日最舒適穿搭玩水露營都時髦

中方稱美國務卿抹黑中加關係　陸外交部嗆：卑鄙圖謀不會得逞

戴立忍出道演藝圈35年「首度被擊敗」　對手演員一開口他秒淚崩！

桃園男蒙面持刀闖友人家嗆「拿50萬元來」　沒搶到錢還刺傷人

王品Q1獲利年增近18％、每股賺4.41元　4月營收成長4％

獨／自揭家醜！高雄爸控「3國一生竊車」嘆難管教　校長說話了

新北輔具服務升級！出院準備「負1天」　EasyGo APP打造高齡友善數位照護

快訊／川普證實將與英國達貿易協議　嗨喊「英美重要的日子」

正德學生鑽轎腳！高三生驚喜「很神奇」　白沙媽遇香燈腳轉頭了

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

生活熱門新聞

頭旗又被海放！白沙屯媽祖駐駕「溪湖糖廠」

清大師出「大罷免影片企劃」作業　佔總成績30%

鑾轎旁「紅臂章長者」是誰？內行曝：超資深

女童打翻水遭索賠4.1萬！特斯拉駕駛道歉了

甜甜的豆棗「竟是它製作的」　網驚：不健康但超愛

「E級護理師」開放手天使報名　1條件優先錄取

車主討4萬1！Cheap曝特斯拉回覆：打臉了

白沙屯媽祖停3點！青鳥嗨「聽到彰化的心聲」

明午後變天！　專家：今年最像梅雨鋒面的梅雨鋒面

台鐵區間車出現400萬現金鉅款　失主是外籍旅客

4歲不會說話！媽媽抱愛女跪求　白沙屯媽祖「1動作」炸淚

朱立倫被譴責　媒體人喊「德國人好了啦」

好市多裝爆洋蔥「員工去制止」！結局更傻眼

白沙屯媽祖遶境17禁忌！　2狀況不能鑽轎底

更多熱門

相關新聞

白沙屯媽走彰化金馬路　男童跪求祈願令人動容

白沙屯媽走彰化金馬路　男童跪求祈願令人動容

白沙屯媽祖鑾轎北返清晨6點自溪湖糖廠起轎後，一路沿著彰水路前進，中午進入彰化市區，在私立正德高中2點起駕，在中華西路與金馬路口出現戲劇性的一幕，媽祖鑾轎三度停駕猶豫，最終選擇轉向金馬路北上，這個決定讓在場信眾既驚又喜，一名媽媽帶著一名男童跪在鑾駕前虔誠祈禱，小男孩雙手合十，專心向媽祖祈求，媽祖為她母子倆停轎撫慰5分鐘之久，令一旁的信眾非常感動。

白沙屯媽下午進入台中　烏日警預判「可能走台1線」

白沙屯媽下午進入台中　烏日警預判「可能走台1線」

白沙屯媽2年前托夢老闆援助　母揹腦麻兒跪地淚謝

白沙屯媽2年前托夢老闆援助　母揹腦麻兒跪地淚謝

陸辦公室「奶茶文化」衝熱搜第一

陸辦公室「奶茶文化」衝熱搜第一

狂粉開車撞爛安妮斯頓住家大門

狂粉開車撞爛安妮斯頓住家大門

關鍵字：

鏡週刊白沙屯媽祖埔鹽國小結緣品

讀者迴響

熱門新聞

女兒遭65歲男性侵　媽打死性侵犯獲不起訴

劉畊宏「清場風波」直播失控！　愛妻怒嗆黑粉

全球第7座迪士尼樂園將誕生！官方公布地點了

頭旗又被海放！白沙屯媽祖駐駕「溪湖糖廠」

清大師出「大罷免影片企劃」作業　佔總成績30%

鑾轎旁「紅臂章長者」是誰？內行曝：超資深

鍵盤柯南揪Mandy同時交往4男鐵證　「叫床太大聲」法院認證

白沙屯媽駐駕「帝后相會」打破禁令　受天宮揭媽祖上山秘辛

女童打翻水遭索賠4.1萬！特斯拉駕駛道歉了

即／台南國1深夜5車連環追撞　「1死5傷」全線交通中斷

即／高雄父女雙亡死在車內　母淚奔現場認屍

甜甜的豆棗「竟是它製作的」　網驚：不健康但超愛

「E級護理師」開放手天使報名　1條件優先錄取

大谷拚40－40－40異次元紀錄

台南國道5車追撞「小轎車擠爛全毀」　女駕駛當場遭夾死

更多

最夯影音

更多

【轎班全笑了】#白沙屯媽祖 原地轉圈不肯走，原來是為了.......

【盡力了】女子抱著衣服哭求點衣...媽祖特地倒退停留4分鐘聆聽

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【微尷尬】有迎接但不多？信徒虔誠跪地等媽祖...他一句話提醒香燈腳全笑了

【金價飆漲！】忘密碼強拆保險箱　她見百萬黃金：好爽！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面