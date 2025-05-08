搶白沙屯媽祖結緣品女子是「老師」！　埔鹽國小致歉：動作大了點

▲白沙屯拱天宮媽祖回鑾路上，直接開進彰化埔鹽國小。（圖／翻攝白沙屯拱天宮臉書）

圖文／鏡週刊

白沙屯拱天宮媽祖回鑾路上，直接開進彰化埔鹽國小，讓孩童及師長嗨翻，不過當發放媽祖結緣品時，1名女子插隊搶走孩子原本要拿的東西，讓他當場傻眼。後續校方限制留言及關閉評論，稍早大人身分曝光，校方道歉並證實是「同仁」，強調她是想為同學祈福，動作稍微大了點，沒有其他的意思。

埔鹽國小學生上午夾道歡迎媽祖到來，大喊「「媽祖、媽祖、我愛您！」，場面相當溫馨，但當孩子排隊領取賜福品時，突有1名女性衝上前奪走本來要發給孩子的東西，小孩當場瞪大雙眼及嘴巴「傻眼」，還轉過頭看，這也引發網友撻伐，認為這是最差示範。

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▲孩子結緣品被搶直接傻眼。（圖／翻攝白沙屯媽祖網路電視台直播）

此外，校方還限制一則臉書貼文及Google評論留言，而網友從她身上識別證猜測可能是「教職員」。

▲埔鹽國小限制一則臉書貼文。（圖／翻攝埔鹽國小臉書）

稍早埔鹽國小於另一則貼文留言處回應，證明該女子是孩子的老師。校方稱，「今天媽祖來到學校為全校師生賜福，大家都非常高興、非常興奮，校園充滿歡樂的氣氛，同仁也想為他班上的同學祈福，過程中，動作稍微大了點、沒有其他的意思，造成大家的困擾，實在非常抱歉，已確認這幾個學生也都有拿到結緣品，謝謝大家的關心。謝謝媽祖的祝福，讓我們孩子能順利平安健康。」

▲埔鹽國小稱老師是「動作稍大」。（圖／翻攝埔鹽國小臉書）

不過網友認為校方回應避重就輕，明明老師動作就是搶，批評「言教不如身教，身為教育者沒有以身作則，還想要搓湯圓沒當一回事，這樣是對的嗎？」，掀起另一波討論。



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