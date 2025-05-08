粉紅超跑衝越4車道！百名幼園童高喊：媽祖我愛您...開心鑽轎腳

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百名幼園童高喊：媽祖我愛您！ 鑽轎腳

▲白沙屯媽祖跨4線道為百名幼兒賜福。（圖／民眾提供）

▲白沙屯媽祖跨4線道為百名幼兒賜福。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

白沙屯媽祖鑾轎今日下午行進間上演溫馨一幕！當鑾轎原定轉往彰化中山路時，突然聽見對面探索幼兒園上百名幼童齊聲高喊「媽祖媽祖我愛您」，媽祖鑾轎當即改變路線，跨越分隔島到對向車道駐足等待，隨行的香燈腳也立即左右排出一條人龍，小朋友們在老師帶領下興奮整隊鑽轎腳，童稚的呼喊聲讓現場信眾相當感動。

▲白沙屯媽祖跨4線道為百名幼兒賜福。（圖／民眾提供）

▲白沙屯媽祖跨4線道為百名幼兒賜福。（圖／民眾提供）

媽祖隊伍在對面馬路行進，遠遠聽到這群3至6歲的幼兒園孩童站在幼兒園前大聲的呼喚「媽祖媽祖我愛您」，媽祖停了下來，所有的香燈腳也停下腳步，讓出一條路，鑾轎跨越南北雙向道，停在大馬路上，師生們喜出望外，媽祖真的進來了，孩子們仍不斷用稚嫩嗓音呼喊「媽祖我愛您」，天真爛漫的模樣讓轎班人員特別放慢腳步。媽祖鑾轎不僅輕觸每個孩童頭頂賜福，展現對孩童的特別疼惜。

▲白沙屯媽祖跨4線道為百名幼兒賜福。（圖／民眾提供）

今日媽祖鑾轎沿途愛心滿滿，先後停駕埔鹽國小、明正國小、秀水高工及正德高中，晚間駐駕福彰汽車展售中心。這場與幼兒園的意外相遇，再次印證白沙屯媽祖「聞聲救苦」的慈悲精神。當鑾轎最終緩緩離去時，孩童們依依不捨的揮手道別，「謝謝媽祖賜福。」明日清晨5點鑾轎將繼續北返行程，而這群孩子與媽祖的暖心互動，已成為今年進香路上最純真的感動。

▲白沙屯媽祖跨4線道為百名幼兒賜福。（圖／民眾提供）

▲白沙屯媽祖跨4線道為百名幼兒賜福。（圖／民眾提供）

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