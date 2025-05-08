　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「硬漢航空」無懼印巴激戰！　連2架班機淡定飛越砲火區

▲衣索比亞航空班機飛越巴基斯坦領空。（圖／翻攝X）

▲衣索比亞航空班機飛越巴基斯坦領空。（圖／翻攝X）

記者張靖榕／綜合報導

印巴爆發激烈交火，7日更有多架戰機遭到擊落，民航紛紛避開巴基斯坦領空，但衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）一架飛往北京的航班卻在7日凌晨「逆勢硬闖」，不顧當地緊張局勢穿越巴基斯坦上空，引發社群熱議與航空圈關注。該航空隨後另一架前往南韓的航班，也跟著直闖巴基斯坦領空，相當大膽。

Flightradar24飛航數據顯示，衣索比亞航空編號ETH604的A350-941航班，在當天凌晨以巡航高度39,000英尺、時速888公里的巡航速度，從衣索比亞首都阿的斯亞貝巴飛往北京，期間直接穿越印巴交火的「高風險空域」，彷彿如入無人之境。

此舉在社群平台X上引爆討論。網友@thenewarea51貼出飛行路線圖驚呼，「什麼都無法阻止衣索比亞航空飛往北京……什麼都不能！」而@PuddleJumper則調侃道，「你有沒有在阿的斯亞貝巴機場起降過？他們可能覺得飛越巴基斯坦還比較安全！」
 

▲衣索比亞航空班機飛越巴基斯坦領空。（圖／翻攝X）

▲衣索比亞航空班機飛越巴基斯坦領空。（圖／翻攝X）

另有網友以經典電玩迷因「Leeroy Jenkins」來形容這趟航班的勇氣，稱這是航空界「不顧一切衝進去」的代表行為。一名匿名商業飛行員則直言，「他們大概想說，反正沒什麼飛機在天上，乾脆賭一把吧。」

第二家飛越巴基斯坦領空的衣索比亞航空ETH672航班，則是要前往首爾，同樣直接由南往北貫穿巴基斯坦領空朝首爾飛去。網友@tanvi_madan表示，「希望有人跟這個飛往首爾的衣索比亞航班講一下，現在到底發生了什麼事。」

印巴情勢升高，因印度為報復日前在喀什米爾控制區發生的恐攻事件——該事件造成26人喪命，印度指控攻擊來自巴基斯坦境內，並於7日凌晨對巴方展開空襲，聲稱「精準打擊恐怖分子設施」。雙方隨後在邊境交火，並傳出戰機遭擊落，導致多家航空公司紛紛改道或暫停航班。

ETH604的飛行路徑似乎也帶動了其他航班跟進。有網友指出，阿聯酋航空編號UAE309、EK306與EK308等多班機，也於後續相繼飛越巴基斯坦領空，顯示部分航企可能評估風險後仍選擇照常飛行。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
531 3 2260 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Makiyo醉毆司機　陳沂推斷家屬堅稱昏迷原因
東華大學教授「二度性侵」女老師　囂張譏諷：妳怎麼像死魚
白沙屯媽祖疼囝仔！埔鹽國小狂喊：媽祖我愛您　登司令台賜福
「E級護理師」開放手天使報名　1條件優先錄取
快訊／時隔2個月！　北韓朝日本海「發射彈道飛彈」
大谷翔平三壘打＋三保送貢獻2得分　道奇10:1大勝馬林魚
感謝白沙屯媽祖給的禮物！　男藝人進香突收「好消息」
明午後變天！　專家：今年最像梅雨鋒面的梅雨鋒面

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印巴爆20年來最嚴重衝突　川普：我想要他們停下來

美商務部：川普將撤銷拜登AI晶片出口限制　強化主導地位

傳白宮與中國討論涉台協議？　副總統范斯否認

警察「燒毀20噸大麻」煙霧狂飄！　土耳其小鎮2.5萬人全嗨了

快訊／時隔2個月！　北韓朝日本海「發射彈道飛彈」

「硬漢航空」無懼印巴激戰！　連2架班機淡定飛越砲火區

先降關稅向北京釋善意？　川普秒回：不要

鮑爾示警「關稅影響遠超預期」：不因川普施壓降息

經濟前景不確定性增！Fed利率連三凍　美恐陷停滯性通膨

新宿車站「OL玉手」抽動男下身！　遊客看呆

【轎班全笑了】#白沙屯媽祖 原地轉圈不肯走，原來是為了.......

【盡力了】女子抱著衣服哭求點衣...媽祖特地倒退停留4分鐘聆聽

【勇腳伯歸隊】緊跟進香隊伍終於追上！向 #白沙屯媽祖 報平安

【金價飆漲！】忘密碼強拆保險箱　她見百萬黃金：好爽！

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【珠珠很想贏】李珠珢看球太認真 獨自起身有點小害羞

【微尷尬】有迎接但不多？信徒虔誠跪地等媽祖...他一句話提醒香燈腳全笑了

【人神共憤！】#彰化 3百年五通宮遭破壞！　鐮刀男「斬首」多尊 #神明

清潔員：垃圾裡有衣服 狂暴老翁怒潑 #廚餘 敲頭

周渝民罕提大S　 「熙媛接住我了」

印巴爆20年來最嚴重衝突　川普：我想要他們停下來

美商務部：川普將撤銷拜登AI晶片出口限制　強化主導地位

傳白宮與中國討論涉台協議？　副總統范斯否認

警察「燒毀20噸大麻」煙霧狂飄！　土耳其小鎮2.5萬人全嗨了

快訊／時隔2個月！　北韓朝日本海「發射彈道飛彈」

「硬漢航空」無懼印巴激戰！　連2架班機淡定飛越砲火區

先降關稅向北京釋善意？　川普秒回：不要

鮑爾示警「關稅影響遠超預期」：不因川普施壓降息

經濟前景不確定性增！Fed利率連三凍　美恐陷停滯性通膨

新宿車站「OL玉手」抽動男下身！　遊客看呆

德國在台協會罕見點名譴責朱立倫　藍白陣營出征反嗆沒資格、羞恥

德國在台協會譴責朱立倫　國民黨提抗戰史自清：對受難者感同身受

印巴爆20年來最嚴重衝突　川普：我想要他們停下來

目睹機車被女駕駛撞倒　騎士怒嗆：我砸妳車再道歉能接受嗎？

白沙屯媽祖遶境17禁忌！　2狀況不能鑽轎底

「星門計畫」工程啟動！OpenAI最大規模AI訓練中心現身德州

美商務部：川普將撤銷拜登AI晶片出口限制　強化主導地位

菊池雄星一勝難求　美媒：那顆讓大谷無解的球去哪了？

白沙屯媽祖疼囝仔！埔鹽國小狂喊：媽祖我愛您　登司令台賜福

三菱2款「全新電動跨界休旅」明年登場！鴻海、Nissan成合作夥伴

信眾沿途拿衣哭求祈福　媽祖特地倒退停留4分鐘聆聽

國際熱門新聞

川普將宣布波斯灣改名「阿拉伯灣」　伊朗回應了

新宿車站「OL玉手」抽動男下身！　遊客看呆

即／東京地鐵爆「隨機砍人」現場多人受傷

印巴開戰全球航空閃避　一架班機「我獨自飛行」勇闖交戰區

即／美聯準會宣布維持利率

Fed不降息　晶片股撐盤美股收漲

30歲陸女潛水「找GoPro」溺斃印尼！

教宗選舉登場！133樞機閉門投票

梵蒂岡西斯汀教堂放黑煙　首輪投票未選出新教宗

鮑爾示警「關稅影響遠超預期」：不因川普施壓降息

衛國戰爭勝利，中蘇終戰命運大不同

即／時隔2個月　北韓朝日本海發射彈道飛彈

連AV女優價碼也爆跌！日女拚海外賣淫

印度50年首次　全國大規模演習

更多熱門

相關新聞

印度50年首次　全國大規模演習

印度50年首次　全國大規模演習

印度與鄰國巴基斯坦爆發軍事衝突，南亞局勢緊張。印度媒體報導，印度將在靠近邊界地區進行大規模空戰演習，並且動用多種型號戰鬥機等裝備。除此之外，印度還將大規模展開民防演習，多處公共場所在演習期間進入高度戒備狀態，這是印度50多年來首次舉行此類大規模演習。

印巴衝突邊境激烈交火　我外交部警告：國人儘速離開

印巴衝突邊境激烈交火　我外交部警告：國人儘速離開

Hold住姐首買旅平險就中！班機遇印巴戰爭取消：峰迴路轉

Hold住姐首買旅平險就中！班機遇印巴戰爭取消：峰迴路轉

印巴開戰全球航空閃避　一架班機「我獨自飛行」勇闖交戰區

印巴開戰全球航空閃避　一架班機「我獨自飛行」勇闖交戰區

印巴積怨衝突難解　要想「化干戈為玉帛」恐怕不是簡單事

印巴積怨衝突難解　要想「化干戈為玉帛」恐怕不是簡單事

關鍵字：

衣索比亞印度巴基斯坦

讀者迴響

熱門新聞

即／台南國1深夜5車連環追撞　「1死5傷」全線交通中斷

全球第7座迪士尼樂園將誕生！官方公布地點了

頭旗又被海放！白沙屯媽祖駐駕「溪湖糖廠」

台南國道5車追撞「小轎車擠爛全毀」　男駕駛當場遭夾死

白沙屯媽駐駕「帝后相會」打破禁令　受天宮揭媽祖上山秘辛

川普將宣布波斯灣改名「阿拉伯灣」　伊朗回應了

鍵盤柯南揪Mandy同時交往4男鐵證　「叫床太大聲」法院認證

甜甜的豆棗「竟是它製作的」　網驚：不健康但超愛

女童打翻水遭索賠4.1萬！特斯拉駕駛道歉了

快訊／德國在台協會點名譴責朱立倫　「台灣制度絕不可被類比納粹」

我要兩百萬，搶劫！　銀行員請他休息區等待竟照做

新宿車站「OL玉手」抽動男下身！　遊客看呆

聯結車輾斃男騎士　20人目睹驚悚瞬間

畸形戀老公同意3人擠套房原因曝　妻認了交往重疊

清大師出「大罷免影片企劃」作業　佔總成績30%

更多

最夯影音

更多

【轎班全笑了】#白沙屯媽祖 原地轉圈不肯走，原來是為了.......

【盡力了】女子抱著衣服哭求點衣...媽祖特地倒退停留4分鐘聆聽

【勇腳伯歸隊】緊跟進香隊伍終於追上！向 #白沙屯媽祖 報平安

【金價飆漲！】忘密碼強拆保險箱　她見百萬黃金：好爽！

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面