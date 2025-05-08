「硬漢航空」無懼印巴激戰！　連2架班機淡定飛越砲火區

▲衣索比亞航空班機飛越巴基斯坦領空。（圖／翻攝X）



記者張靖榕／綜合報導

印巴爆發激烈交火，7日更有多架戰機遭到擊落，民航紛紛避開巴基斯坦領空，但衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）一架飛往北京的航班卻在7日凌晨「逆勢硬闖」，不顧當地緊張局勢穿越巴基斯坦上空，引發社群熱議與航空圈關注。該航空隨後另一架前往南韓的航班，也跟著直闖巴基斯坦領空，相當大膽。

Flightradar24飛航數據顯示，衣索比亞航空編號ETH604的A350-941航班，在當天凌晨以巡航高度39,000英尺、時速888公里的巡航速度，從衣索比亞首都阿的斯亞貝巴飛往北京，期間直接穿越印巴交火的「高風險空域」，彷彿如入無人之境。

此舉在社群平台X上引爆討論。網友@thenewarea51貼出飛行路線圖驚呼，「什麼都無法阻止衣索比亞航空飛往北京……什麼都不能！」而@PuddleJumper則調侃道，「你有沒有在阿的斯亞貝巴機場起降過？他們可能覺得飛越巴基斯坦還比較安全！」



▲衣索比亞航空班機飛越巴基斯坦領空。（圖／翻攝X）



另有網友以經典電玩迷因「Leeroy Jenkins」來形容這趟航班的勇氣，稱這是航空界「不顧一切衝進去」的代表行為。一名匿名商業飛行員則直言，「他們大概想說，反正沒什麼飛機在天上，乾脆賭一把吧。」

第二家飛越巴基斯坦領空的衣索比亞航空ETH672航班，則是要前往首爾，同樣直接由南往北貫穿巴基斯坦領空朝首爾飛去。網友@tanvi_madan表示，「希望有人跟這個飛往首爾的衣索比亞航班講一下，現在到底發生了什麼事。」

印巴情勢升高，因印度為報復日前在喀什米爾控制區發生的恐攻事件——該事件造成26人喪命，印度指控攻擊來自巴基斯坦境內，並於7日凌晨對巴方展開空襲，聲稱「精準打擊恐怖分子設施」。雙方隨後在邊境交火，並傳出戰機遭擊落，導致多家航空公司紛紛改道或暫停航班。

ETH604的飛行路徑似乎也帶動了其他航班跟進。有網友指出，阿聯酋航空編號UAE309、EK306與EK308等多班機，也於後續相繼飛越巴基斯坦領空，顯示部分航企可能評估風險後仍選擇照常飛行。