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印巴衝突邊境激烈交火　我外交部警告：旅外國人儘速離開

▲▼印度7日對巴基斯坦及巴控喀什米爾地區內的9處「恐怖主義基礎設施」發動攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度7日對巴基斯坦及巴控喀什米爾地區等9處「恐怖主義基礎設施」發動空襲。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

印度、巴基斯坦在台灣時間7日凌晨爆發軍事衝突，印方空襲轟炸多處巴國「恐怖分子據點」，巴方則反擊稱已擊落5架印度軍機。對此，我外交部表示，印度及巴基斯坦邊境緊張情勢升高，請國人儘速離開該邊境地區。

外交部表示，喀什米爾地區今年4月22日發生恐怖攻擊事件，導致數十人死傷慘劇，引發印度與巴基斯坦邊境交火緊張情勢急遽升高。5月7日凌晨印度軍方發動「硃砂行動」（Operation Sindoor），針對巴基斯坦及巴控喀什米爾9個恐怖組織據點進行精準打擊，導致緊張情勢進一步升高。

外交部指出，考量雙邊局勢短期並無緩和跡象，且印度國內暫時關閉多處機場(包括：Leh, Thois, Srinagar, Jammu, Amritsar, Pathankot, Chandigarh, Jodhpur, Jaisalmer, Jamnagar, Bhatinda, Bhuj, Dharamshala, Shimla, Rajkot, and Porbandar等）建議國人應儘速離開印度與巴基斯坦邊境地區（包括：拉達克Ladakh、賈穆喀什米爾Jammu & Kashmir、旁遮普Punjab、拉賈斯坦Rajasthan、古吉拉特Gujarat等聯邦屬地及州與巴國交界處），並請隨時留意局勢變化。

外交部呼籲，國人在印度期間，如果遭遇急難事件需要協助，請就近撥打我國駐印度代表處急難救助電話：+91-9810-642-658；我國駐清奈辦事處急難救助電話：+91-96000-99511；我國駐孟買辦事處急難救助電話：+91-8850842243；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。

▼印度巴基斯坦衝突，引發區域動盪。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼印度巴基斯坦衝突。（圖／達志影像／美聯社）

 
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