新北邀世壯運選手！客家園區推擂茶6折　暢玩三鶯藝術路線

▲文史老師帶領民眾走讀三鶯龍窯橋，認識鶯歌陶瓷文化。（圖／新北市客家局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2025藍茶藝術季「解憂實驗室．歇睏過好日」將於5月25日在新北市客家文化園區熱鬧登場，客家局長劉冠吟邀請2025世界壯年運動會選手，規劃一趟結合陶瓷博館、新北市美術館和客家文化園區的三鶯文創之旅，憑選手證可享園區擂茶體驗6折優惠。

客家局長劉冠吟表示，新北客家藍茶藝術季以「博物館心靈療癒」為主軸結合手作藍染體驗、宋代點茶技藝、植物染拓印提袋及親子劇場學客語等，在專注手作過程釋放生活的壓力。活動自即日起開放線上報名，邀請民眾體驗生活美學，打造療癒滿點的親子假期。

▲民眾體驗傳統藍染工藝，製作專屬作品。



戲劇是孩子認識世界的一扇窗，除手作體驗外，特別邀請鞋子兒童實驗劇團演出《安拿生的故事盒》，讓小朋友參與手作藍染意象的動物耳朵道具，藉此融入劇情及參與演出，以簡單客語台詞帶入沉浸式親子劇場體驗，營造輕鬆學客語的環境！免費手作活動限額15組，採網路報名方式，另開放民眾免費觀賞劇團演出。

以身心靈療癒為主軸規劃系列活動，「手作藍染體驗」創意染製專屬作品，體驗傳統技藝；限額25位，採網路報名方式，每人材料費800元。「宋代點茶體驗」由老師帶領民眾認識點茶文化，從炙茶、碾茶、候湯到茶湯作畫，瞭解客家茶產業及敬茶待客之道；限額80位，採網路報名方式，每人材料費100元。「植物染拓印提袋」邀請植物染團隊進駐，親子共創以落葉為素材，共學永續生態觀念；分2梯次，每梯次10組，限額20組，採現場報名方式，每組材料費200元。

歡迎大小朋友攜手共遊藍茶藝術季，藝起體驗手作樂趣、品味茶文化，為日常注入滿滿療癒力，一場身心靈小旅行，就從新北客家文化園區出發！

▲親子植物染拓印提袋，感受自然與手作樂趣。



▲小朋友體驗客家擂茶，感受濃厚香醇的滋味。

▲宋代點茶技藝，於茶湯中作畫體會生活美學。