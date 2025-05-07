新北表揚35位義交楷模　侯友宜宣布明年協勤費調高15%

▲新北市長侯友宜表揚35位義交楷模。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（7日）舉辦「新北市政府義交楷模人員表揚大會」，由市長侯友宜表揚35位義交楷模，並宣布2026年起，新北市義交人員協勤費用由原每小時200元調高至每小時230元，以實質補助鼓勵辛苦的義交同仁。

▲侯友宜感謝新北市1,191位義交同仁，共同守護民眾安全。

侯友宜表示，新北市幅員遼闊，人口數逾404萬人，且城鄉差距大、交通狀況複雜，單靠交通警察人力無法負荷龐大的交通運輸量，亟需仰賴義交人員的協勤，尤其近年新北市大型活動眾多，每到現場都會看見辛苦的義交同仁協助交通疏導工作，感謝新北市1,191位義交同仁，共同守護民眾安全，也恭喜獲獎的35位義交楷模，他們無私奉獻的精神令人敬佩。

侯友宜今日也宣布，自明2026年起，義交人員協勤費用由原每小時200元調升至每小時230元。新北市義交每人每年平均協勤時數高達281小時，遠高於其他直轄市，照顧辛苦的義交同仁是市府應盡的責任。此外，新北市政府已於2025年起編列補助義交人員每人新台幣3,500元的健康檢查費，全力照顧義交同仁身體健康。

▲侯友宜宣布，2026年起，新北市義交人員協勤費用調高15%。