新北全原運勇奪全國第三　感恩餐會喜頒獎金653萬元

▲新北市副市長陳純敬公開表揚傳統樂舞隊選手。（圖／新北市原民局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市代表隊日前於114年全國原住民族運動會拿下26金、32銀、30銅成績，累計88面獎牌，榮登全國第3名，並以總積分排名全國第5，展現出新北市在原住民族體育發展上的深厚實力。新北市政府6日辦理感恩暨表揚餐會，新北市副市長陳純敬特別出席表揚選手及教練，並感謝每一位成員對於賽事的努力。

本次全原運共派出868位選手及隊職員參與15項賽事，創下歷年新高。為感謝教練與選手們在比賽期間的努力與付出，新北市政府6日晚間於彭園新板館舉辦「新北代表隊感恩暨表揚餐會」，由副市長陳純敬親自出席，頒發象徵獎勵的大型紅包，公開表揚各單項前三名得主與教練，並與獲獎人員合影留念，肯定大家為新北市所帶來的榮耀與感動。

▲副市長陳純敬公開表揚角力四連霸選手黃瑞棋。

本屆代表隊在各項賽事中皆展現出穩健的競技實力，其中田徑隊與角力隊分別斬獲9金與8金，成為新北市的奪金雙主力。同時，選手們在賽場上展現堅定意志與團隊榮譽感，為全場觀眾留下深刻印象。

在個人表現方面，來自明德高中的林子婕選手備受矚目。她於青少年女子100公尺跨欄賽事中以13秒70打破全原運歷年紀錄奪金，隨後又在全中運以13秒48再度刷新自身成績，並打破U18全國紀錄，成為近年田徑場上最耀眼的新星之一。林子婕的優異表現不僅為新北市再添佳績，更體現原住民運動員的潛力與希望。

▲副市長陳純敬感謝選手辛勞。

副市長陳純敬於致詞中表示，這次代表隊不僅在賽場上成績斐然，更展現了堅韌不拔的精神與穩健的團隊凝聚力。從選拔、集訓到正式出征，每一位選手與教練的付出都值得最高肯定，也特別感謝體育總會、各單項委員會、市府團隊及親友們在背後的支持與陪伴，讓這支隊伍能夠穩健前行。

新北市政府也表示，未來將持續強化原住民族運動發展政策，整合多元資源與訓練機制，打造更穩健的支持系統，全力備戰116年全原運，目標再創高峰。