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世壯運搭橋！德國史坦堡縣訪團會侯友宜　深化40年姊妹市情誼

▲德國姊妹市訪團拜會侯友宜。（圖／新北市秘書處提供）

▲新北市與德國史坦堡縣締結姊妹市40週年，侯友宜與市府代表盛情接待訪賓。（圖／新北市秘書處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2025雙北世界壯年運動會（下稱世壯運）即將登場，新北市特別邀請多個姊妹市及友好城市訪團出席世壯運共襄盛舉，首個訪團已順利抵臺。新北市長侯友宜5日會晤德國姊妹市史坦堡縣議員及阿默湖成人教育中心主席Tim Weidner等貴賓，雙方就教育、產業及能源等議題進行交流。史坦堡訪團一行25人將出席5月17日世壯運開幕典禮，為這場國際體育盛事揭開序幕。

侯友宜表示，新北市與史坦堡縣擁有40年的深厚情誼，雙方自1985年締結姊妹市以來交流頻繁，新北市三民高中也跟該縣康芬豪森高中締結姊妹校逾30年，兩校至今已互訪超過20次。而史坦堡訪團蒞府拜會前，甫參訪三民高中，參訪過程與師生互動熱烈，收穫甚豐。侯友宜指出，德國很重視技職教育，他也期盼新北未來能有更多與德國學校合作的機會。

▲德國姊妹市訪團拜會侯友宜。（圖／新北市秘書處提供）

▲侯友宜致贈世壯運吉祥物「壯寶」給史坦堡縣議員及阿默湖成人教育中心主席Tim Weidner（左）。

訪團議員特別提及，新北市曾在疫情嚴峻時援助史坦堡縣防疫物資，幾乎所有縣民都受惠，全縣對新北市的情誼深感銘心。侯友宜提到，很慶幸新北提供的物資都有派上用場，也感謝史坦堡縣時任縣長羅特（Karl Roth）當時與新北交換寶貴的防疫經驗並相互加油打氣。

Tim Weidner強調，新北市是史坦堡縣締結的第一個姊妹市，40年的長久情誼意義非凡。他也感謝侯市長邀請他們出席世壯運開幕典禮，未來除透過教育交流，讓兩地學子有更多機會互訪機會之外，也盼史坦堡縣在再生能源、環境永續及永續治理等議題能多向新北市取經、學習。

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