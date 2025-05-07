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植物人兒罕見用筆寫下「烤肉」願望　母親節與媽媽團聚感動全場

▲阿丞用「烤肉」傳情，媽媽淚喊：這是最好的母親節禮物。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲阿丞用「烤肉」傳情，媽媽淚喊：這是最好的母親節禮物。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

在母親節前夕，台東傳來一則感人至深的消息。創世基金會台東分院收治的22歲植物人阿丞，自2020年因車禍重傷入住以來，歷經五年漫長復健，如今奇蹟般地透過握筆練習，成功寫下他對母親節最單純的願望──「烤肉」。短短兩字，卻承載著母子間深厚的情感，也讓現場無數人為之動容。

阿丞原是因重大車禍陷入植物人狀態，在創世團隊與職能治療師長期陪伴與照顧下，逐漸展現出對外界刺激的反應。透過密集的復健練習，如今他已能緩慢地握筆寫字，並以微笑或眨眼回應親人的問候。當職能治療師問他：「你母親節最想做什麼？」他花了好幾分鐘，用盡力氣一筆一劃地寫下「烤肉」，讓在場工作人員和他的母親都震撼又感動。

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阿丞的母親表示，這幾年來，從未放棄與兒子建立聯繫的希望，每天對他說話、牽他的手、觀察每一個眼神變化，深信他能感受到母愛的力量。「他寫出『烤肉』的那一刻，我知道我一直相信的，是對的。」她激動地說。為了實現阿丞的心願，她決定於5月7日上午，提前帶著阿丞最喜歡的香腸，在分院外舉辦一場簡單而特別的烤肉聚會，為兒子也為自己提前慶祝母親節。

創世台東分院職能治療師蕭納德指出，植物人能恢復清醒且有意識地表達心願，實屬罕見，這樣的成就，是靠無數次復健練習與家人日夜不斷的陪伴所累積而成。他強調：「這不只是醫療的成果，更是愛與信念共同創造的奇蹟。」

目前，創世基金會台東分院安養著約50位來自弱勢家庭的植物人。藉由母親節這個充滿感恩的節日，基金會也呼籲社會大眾將愛延伸，響應「頌愛送愛」活動，以實際行動支持偏鄉植物人與其家庭，共同傳遞社會溫暖。

▲阿丞用「烤肉」傳情，媽媽淚喊：這是最好的母親節禮物。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲阿丞用「烤肉」傳情，媽媽淚喊：這是最好的母親節禮物。（圖／記者楊漢聲翻攝）

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