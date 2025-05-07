立委黃建賓成功爭取台東漁民福祉　國防部演習配套出爐減少衝擊

▲演習衝擊台東漁民生計，立委黃建賓爭取下國防部配套出爐。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

針對國防部計劃於5月在台東東部海域進行的實彈射擊演習，因射擊時間與管制範圍會嚴重影響當地漁民的捕魚作業，進而衝擊生計，台東縣立委黃建賓積極向中央爭取，成功促成相關配套措施的落實。行政院長卓榮泰已承諾檢討並落實對漁民的賠償，而國防部也在今日回覆黃建賓辦公室，公布了具體的調整方案，將縮短射擊天數及管制時間，以降低對漁民生計的衝擊。

黃建賓指出，根據國防部的回應，原定於5月6日至9日的陸軍精準飛彈射擊練習週，以及隨後的實彈週和預備週，共計14天的射擊計劃將進行調整。根據新方案，射擊練習週將縮短至5月8日至9日兩天，實彈週保持原定的5月12日至16日五天，預備週則不會進行管制。整體射擊天數由14天縮減為7天。

此外，原本每日射擊活動的管制時間分為三個時段：上午8:30至12:00、下午2:00至5:00、晚上7:00至9:00。經過調整後，國防部將視實際射擊狀況，於射擊結束後立即通知安管中心解除海、空域管制，讓漁民能夠隨時進出作業區域。

黃建賓強調，保障國防自主能力對於捍衛國家安全至關重要，他與漁民都全力支持國防演習。然而，他也強調，漁民在演習期間需要有合理的作業時間，國家在推動國防的同時，應給予漁民生計保障。他樂見中央政府能聆聽地方漁民的心聲，並在這次協調中提出改進措施，未來他也將繼續協助漁民與國防部協調，避免在重要漁汛期間舉行演習，減少對漁民生計的衝擊。

黃建賓表示，政府必須在國防與民生之間找到平衡，他將持續推動相關配套措施，確保在保障國家安全的同時，也能讓當地漁民的生計得到保障。