【廣編】CITIZEN母親節新品百花齊放　與品牌之友賴雅妍展春意讓媽咪心花朵朵開

▲CITIZEN品牌之友賴雅妍，示範配戴xC水耀光雪花鑽石限量腕錶。

圖、文／CITIZEN提供

CITIZEN日前舉辦春季女錶新品發表會，邀請超有氣場的大女主賴雅妍擔任CITIZEN品牌之友出席，在充滿以各式花為設計主題的錶款中，賴雅妍也笑說自己彷彿走入花叢中，送給媽媽當禮物、媽媽也會心花朵朵開。賴雅妍現場還分享透過與媽媽、與戲裡的媽媽以及自己身為毛小孩的媽媽等這些時間的歷練，相信自己可以成為更溫暖的人，最後也與CITIZEN總經理一同祝福全天下女性母親節佳節愉快。

品牌之友賴雅妍上台配戴此款時還直呼戴起來輕盈舒適，除了CITIZEN引以為傲的光動能外，此款更採用鈦材質製作錶殼錶帶，重量約比不鏽鋼輕40%，更有親膚、不易過敏的特性。搭配電波功能，陪伴女性精準對時、時尚耀眼全世界。

以光環為靈感，開發出纖細錶圈的xC輕奢光錶款也推出Sakura pink櫻花粉紅金新品 ES9497-96A，具光澤感的珍珠白錶盤搭配棕色羅馬時標，不僅能保有優越的易讀性還能給人帶來日系優美氣質的印象。

CITIZEN以滿花盛開的場景調配出2款富有季節感的華美櫻花限定腕錶。PC1017-88Y 在粉蝶貝錶盤上用濃淡不同的粉色表現盛開重疊的櫻花。另一款EM0508-80D光動能米蘭帶櫻花限定腕錶在多彩的蝶貝上演繹出滿開模樣，時刻迎接新氣象。