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新手媽咪試管寶寶母節回娘家　茂盛醫院籲中央提高試管補助金

▲力促生育平權，陳明哲醫師建議政府調整醫療性凍卵補助政策並考慮擴大醫療適應症。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲楊小姐與丈夫回想當初為了到茂盛醫院就醫，一家人決定從台北搬到台中，以配合密集的試管療程。他們建議備孕的國人要儘早申請政府的試管補助，像他們第1次申請就領到10萬元滿額金。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

茂盛醫院在溫馨母親節前夕邀請2位新手媽媽回娘家慶祝佳節，她們因為接受試管嬰兒治療得到政府補助，免當高齡產婦，明年還要力拚二寶。李茂盛院長指出，台灣總生育率世界倒數第1，去年新生兒只有13萬多人，他建議政府試管補助金從10萬元拉高至15萬元，讓政策效能極大化並大幅減輕國人備孕的經濟壓力。

患多囊性卵巢的楊小姐抱著手上4個月大的兒子說「去年的此時，李院長幫我做試管成功，當時驗孕出現二條線時，我感動地哭了。當時礙於習俗不能張揚，現在我可以大聲對自己說，母親節快樂！」先生回想當初為了到茂盛醫院就醫，一家人決定從台北搬到台中，以配合密集的試管療程。他們建議備孕的國人要儘早申請政府的試管補助，像他們第1次申請就領到10萬元滿額金，計劃明年再拚二寶。

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院長李茂盛說，楊小姐來求助時才31歲，雖患多囊性卵巢，但不嚴重，且子宮狀況尚佳，首次取卵得到16顆卵子，進而培育出5顆胚胎。因衛福部限制36歲以下婦女申請試管補助只能植入1顆胚胎，這是考量單胎生產的新生兒較為健康，早產、低體重、缺陷等風險也較低。因運用茂盛醫院的「胚胎影像即時監控系統(T/L)」與「電腦AI人工智慧系統」找出最好的胚胎後做植入，所以楊小姐的胎兒受惠於這項科技，順利發育直到足月生產，體重達3420公克。

望著懷裡2個月大的兒子，古小姐露出滿滿的母愛。結婚3年來，她和先生未能做人成功，於是到醫院檢查才發現右側輸卵管阻塞，左側卵巢有囊腫。爾後1年間採中醫調理，卻依然沒有受孕！夫妻倆決定至茂盛醫院求助陳明哲醫師。古小姐的丈夫說，接受陳醫師的建議，也順利在首次申請試管補助領到10萬元的滿額金，大為減輕經濟負擔。

醫師陳明哲說明，古小姐患有卵巢有囊腫，腫瘤指數CA125高達129U/ml，先抽吸長年積存的囊腫體液，並以藥物調控腫瘤指數，讓CA125在短短3個月內降至14U/ml，也趁此期間進行取卵手術，總共得到7顆卵子，進而培育3顆胚胎，挑選其中第5天的囊胚做植入，胎兒即順利發育，直到39週又3天才順利誕下，體重達3320公克。

茂盛醫院為2位新手媽媽祝慶母親節，她們都說「做試管有政府補助讓她們不用當高齡產婦」。院長李茂盛感嘆去年龍年新生兒人數才13萬多，今年第1季新生兒人數已較去年少25%，呼籲國家可給予減稅優惠。

▲力促生育平權，陳明哲醫師建議政府調整醫療性凍卵補助政策並考慮擴大醫療適應症。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲望著懷裡2個月大的兒子，古小姐露出滿滿的母愛。接受陳醫師的建議，也順利在首次申請試管補助領到10萬元的滿額金，大為減輕經濟負擔。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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