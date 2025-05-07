新手媽咪試管寶寶母節回娘家　茂盛醫院籲中央提高試管補助金

▲楊小姐與丈夫回想當初為了到茂盛醫院就醫，一家人決定從台北搬到台中，以配合密集的試管療程。他們建議備孕的國人要儘早申請政府的試管補助，像他們第1次申請就領到10萬元滿額金。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

茂盛醫院在溫馨母親節前夕邀請2位新手媽媽回娘家慶祝佳節，她們因為接受試管嬰兒治療得到政府補助，免當高齡產婦，明年還要力拚二寶。李茂盛院長指出，台灣總生育率世界倒數第1，去年新生兒只有13萬多人，他建議政府試管補助金從10萬元拉高至15萬元，讓政策效能極大化並大幅減輕國人備孕的經濟壓力。

患多囊性卵巢的楊小姐抱著手上4個月大的兒子說「去年的此時，李院長幫我做試管成功，當時驗孕出現二條線時，我感動地哭了。當時礙於習俗不能張揚，現在我可以大聲對自己說，母親節快樂！」先生回想當初為了到茂盛醫院就醫，一家人決定從台北搬到台中，以配合密集的試管療程。他們建議備孕的國人要儘早申請政府的試管補助，像他們第1次申請就領到10萬元滿額金，計劃明年再拚二寶。

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院長李茂盛說，楊小姐來求助時才31歲，雖患多囊性卵巢，但不嚴重，且子宮狀況尚佳，首次取卵得到16顆卵子，進而培育出5顆胚胎。因衛福部限制36歲以下婦女申請試管補助只能植入1顆胚胎，這是考量單胎生產的新生兒較為健康，早產、低體重、缺陷等風險也較低。因運用茂盛醫院的「胚胎影像即時監控系統(T/L)」與「電腦AI人工智慧系統」找出最好的胚胎後做植入，所以楊小姐的胎兒受惠於這項科技，順利發育直到足月生產，體重達3420公克。

望著懷裡2個月大的兒子，古小姐露出滿滿的母愛。結婚3年來，她和先生未能做人成功，於是到醫院檢查才發現右側輸卵管阻塞，左側卵巢有囊腫。爾後1年間採中醫調理，卻依然沒有受孕！夫妻倆決定至茂盛醫院求助陳明哲醫師。古小姐的丈夫說，接受陳醫師的建議，也順利在首次申請試管補助領到10萬元的滿額金，大為減輕經濟負擔。

醫師陳明哲說明，古小姐患有卵巢有囊腫，腫瘤指數CA125高達129U/ml，先抽吸長年積存的囊腫體液，並以藥物調控腫瘤指數，讓CA125在短短3個月內降至14U/ml，也趁此期間進行取卵手術，總共得到7顆卵子，進而培育3顆胚胎，挑選其中第5天的囊胚做植入，胎兒即順利發育，直到39週又3天才順利誕下，體重達3320公克。

茂盛醫院為2位新手媽媽祝慶母親節，她們都說「做試管有政府補助讓她們不用當高齡產婦」。院長李茂盛感嘆去年龍年新生兒人數才13萬多，今年第1季新生兒人數已較去年少25%，呼籲國家可給予減稅優惠。

▲望著懷裡2個月大的兒子，古小姐露出滿滿的母愛。接受陳醫師的建議，也順利在首次申請試管補助領到10萬元的滿額金，大為減輕經濟負擔。（圖／記者游瓊華翻攝）