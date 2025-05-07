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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

稱「涉不法也該等罷免完再追究」惹議　翁曉玲揭往例：超前告發是事實

▲▼2015年至2024年間涉嫌罷免連署偽造案共8案，其中7案告發時點是「投票先、移送後」。（圖／翻攝自Facebook／翁曉玲）

▲2015年至2024年間涉嫌罷免連署偽造案共8案，其中7案告發時點是「投票先、移送後」。（圖／翻攝自Facebook／翁曉玲）

記者郭運興／台北報導

檢調近日偵辦罷免案偽造文書，國民黨多地黨部遭搜索、幹部也遭到約談，國民黨立委翁曉玲6日受訪時稱「就算有不法行為，也應該等罷免案通過再追究」，此話一出，引起外界批評。對此，翁曉玲今（7日）整理「2015年至2024年間涉嫌罷免連署偽造案圖表」指出，其中7案告發時點是「投票先、移送後」，亦即「中選會在投票日後才移送」，自己不認同偽造連署，若有違規，依法該罰就要罰，但中選會超前告發、執法不公是事實。

翁曉玲表示，今天因為喉嚨沙啞，沒去質詢中選會，自己原本要問的是，中選會就本次罷免案疑涉偽造連署提出告發的時間點，是否有「超前移送」的情事？

翁曉玲整理圖表指出，根據中選會提供的資料清楚顯示，2015年至2024年間涉嫌罷免連署偽造案共8案，其中7案的告發時點是「投票先、移送後」，亦即「中選會都是在投票日之後才移送」，只有1件王浩宇罷免案，雖然是在投票日前移送，但也是在罷免案正式成立後才提出告發。

翁曉玲強調，先聲明，自己不認同偽造連署，若有違規情事，依法該罰就要罰。因這次大罷免案仍然適用選罷法舊法，故若有偽造連署的情形，仍適用刑法「偽造私文書罪」或是「違反個資法規定處理」，而偽造文書罪的重要構成要件是，偽造私文書的「結果」，必須「足以生損害於公眾或他人者」，才可能成立本罪，因此處罰的是結果犯。

翁曉玲表示，一般來說，「提議」及「連署」階段，尚屬行政程序處理階段，選務機關若有發現不合格的連署書，可直接剔除不計，並不會影響公眾利益，各級選務機關、檢調單位都應該保持行政中立，不應超前介入，以免影響人民罷免權的行使。

翁曉玲認為，但是，中選會此次作法不同於以往，在提議連署第一階段後就進行告發，很難讓人民相信沒有政治考量。此外，檢調單位同樣地破壞過去辦案準則，對罷團人士進行強制搜索調查，甚而聲押。

最後，翁曉玲強調，他想所有台灣人都有智慧可以判斷，中選會和司法檢調早已喪失了獨立性和公平公正性，他們根本不在乎人權、憲政法治和人民對司法的觀感。由此可見，大罷免徹頭徹尾就是民進黨想要一黨獨大的政治算計，而中選會、司法檢調等單位，甘作綠營鷹犬，賣力配合演出，可恥至極。

▼國民黨立委翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼國民黨團 召開 陸配人權 不是鬥爭工具 記者會 許宇甄 陳玉珍 翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）

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