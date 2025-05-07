檢調本周搜索中央黨部？　吳宗憲：沒什麼好怕！當作蚊子叫很吵

▲國民黨立委吳宗憲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

檢調近期偵查罷免立委死亡連署案，陸續搜查多個國民黨地方黨部，部分黨公職遭羈押禁見，更傳出檢調本週將搜索中央黨部。國民黨今（7日）召開中常會，邀請曾任檢察官的黨籍立委吳宗憲專題報告，「當檢調來敲門！ 司法追殺下，如何保障自己權益？」吳宗憲於會中談到，其實檢調什麼時候搜索是不會外洩的啦！外面傳的風風雨雨，自己要先把心定下來，因為也沒什麼好怕，就像夏天的蚊子嗡嗡叫，很吵但不用理他。

吳宗憲首先指出，法律有一個重要的平等原則，但這段時間卻都看不到。從地檢署新聞稿看到，藍營罷團的行為涉犯兩個條文，偽造文書、個資保護法，這在調查局的核可分敘獎很低，過往不會看到調查官偵辦偽造文書案。

吳宗憲揭露，宜蘭地檢署日前搜索國民黨宜蘭黨部時，竟將與案件無關的公文資料一併帶回，並於事後才發布第二份新聞稿承認此舉，引發爭議。他質疑，「我國刑事訴訟法哪一條寫有『併同帶回』？這不就是違法扣押嗎？」更直言，若這樣也算合法程序，未來是否只要檢察官想查，就能隨意將無關資料帶回審閱？

至於這幾天一直在傳檢調要來搜索中央黨部，吳宗憲說，其實什麼時候搜索是不會外洩的啦！外面傳的風風雨雨，自己要先把心定下來，因為也沒什麼好怕，就像夏天的蚊子嗡嗡叫，很吵但不用理他，大家如果要自保，應去找可以諮詢的律師，然後彼此交流訊息，「有些律師當過檢察官，他們對於搜索的細節很清楚。」