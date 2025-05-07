曝30藍委確定進三階投票　曹興誠示警「藍營、中共將聯合反擊大罷免」　

▲聯電創辦人曹興誠。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

大罷免烽火連天，已多位藍委罷免案達標二階門檻送件。對此，聯電創辦人曹興誠今（7日）表示，30名藍委確定被丟進三階投票，超過百萬人參加連署，這是前所未料的大成功，進入三階，國民黨當然會跟中共聯合，以紅衛兵鬥爭手法，反擊罷免，不過沒有正當性的賤民，絕對不是公民的敵手，這次公民力量發揮，已經讓台灣堅不可摧，不僅可驅逐投共賣台內奸，還可以喚醒中國人裂解中共，奪回被中共掠奪的主權。

曹興誠表示，大罷免二階連署現在已經接近尾聲，35名國民黨立委，有30名確定被丟進三階罷免程序，超過100萬人參加了罷免連署，這是大家前所未料的大成功。

曹興誠表示，雖然國民黨極力扭曲說，罷免是由民進黨發動，但事實是所有志工都是自動自發的。以他領銜的「剷除黑芯」罷團為例，二十幾位核心成員，原來都互不相識；後來因為響應罷免號召，於是逐漸一而二，二而四的開始結合；這些核心成員後來發展成300多人的志工團隊，沒有自上而下的指揮、操縱或獎懲，結果產出了驚人的力量和成效，這是台灣公民實力的偉大展示。

曹興誠說，所謂公民，是具有完整公民權利的人民，台灣自1996年可以直選總統以後，台灣人民就已經自「賤民」升格成了公民。所謂賤民，是公民權利受限，因而其生命、財產、自由無法得到充分保障，不得不屈從政府的不當權力、低聲下氣、委屈求生的人，按此定義，中華人民共和國的人民，因為受到中共壓迫，都慘淪為賤民。

曹興誠再說，公民意識最主要的成分，就是「主人」意識；也就是知道，自己是國家的主人；國家有難，自己責無旁貸，必須奮勇投身救國，賤民和公民一個顯著的區別，在於賤民通常缺乏獨立思考能力，這是因爲，在威權體制下，獨立思考是危險的；人云亦云，盲從組織才能生存。

曹興誠認為，這次投身大罷免的志工們，都是在觀察國民黨立委投共賣台的行為後，感到國家陷入滅亡危機，所以自動自發出來推動大罷免，這種經過獨立思考後的行為，具有決心和毅力，不畏艱險，不達目的不會停止。

接著，曹興誠批評，面對大罷免風起雲湧，國民黨起初輕視嘲諷，繼之驚惶失措，後來則訴諸誹謗、造謠、犯法與暴力，這些歪邪卑劣的手法，不僅無法抵禦大罷免，反而不斷為罷免添加柴火，造成燎原之勢。

曹興誠直言，國民黨這些投共黨工和立委，如果能以溫水煮青蛙的方式，慢慢地去癱瘓台灣政府，再和中共裡應外合，台灣難免遭到吞併。幸而老天保佑，傅崐萁和他的嘍囉們急功近利，加上徐巧芯、翁曉玲等小人自以為得勢，言行囂張，引起大家警覺，激勵出強大的公民力量。

曹興誠預言，進入三階罷免後，國民黨當然會跟中共聯合，以各種紅衛兵的鬥爭手法，來反擊罷免活動，不過聽命行事、沒有正當性的賤民，絕對不是公民的敵手，那些恐嚇、威脅、辱罵志工的賤民，能爭取到中間選民的支持？自己不相信。

最後，曹興誠強調，這次台灣公民意識崛起和公民力量發揮，已經讓台灣堅不可摧，不僅可以成功驅逐投共賣台的內奸，還可以喚醒中國人裂解中共，奪回被中共掠奪的主權，讓中國人由賤民升格為公民，像台灣人一樣，看到公民力量如此強大，他認為中國人的公民意識如果被喚起，中共會像曼谷審計樓一樣，頃刻崩塌，大家拭目以待。