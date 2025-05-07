罷高虹安二階送件！黃國昌下令守新竹　白質疑罷團狂掛看板錢哪來

▲新竹市長高虹安、民眾黨主席黃國昌。（圖／記者湯興漢攝、翻攝自高虹安臉書）

記者袁茵／台北報導

停職中的新竹市長高虹安、立委鄭正鈐雙雙面臨罷免，新竹市罷團於日前將連署書送件，「雙罷」行動發言人林志潔說，罷免高虹安份數5萬1419份、罷免鄭正鈐份數5萬3131份。面對罷團在新竹狂撒資源掛看板，民眾黨主席黃國昌今（7日）宣布，「新竹一定要守下來」，黨中央將全力協助；而新竹市黨部主委李國璋也好奇，罷團怎麼有這麼多經費，倘若不是政黨出面，不認為罷團有這麼多資源。

民眾黨7日中午舉辦中央委員會，針對近期新台幣狂升對台灣的影響進行討論。黃國昌表示，總統賴清德才剛公開向全體國人說「台美談判沒有觸及匯率」，結果南韓央行行長公開受訪提及「美國和各國討論匯率問題」，而堂堂行政院長卓榮泰在接受立法院質詢時，竟然不敢承諾未來對美談判不涉及匯率問題，「既然卓榮泰沒有擔當，那就請賴清德出面向國人承諾，未來台美經貿談判不會觸及匯率，不會犧牲台灣的利益，也不會犧牲人民的利益」。

民眾黨會後轉述，諸多黨公職在中央委員會表達對匯率擔憂，並轉達各地企業所遭遇的困境，但我國政府似乎仍然不願意跟國人說明真相，就連台美有沒有觸及匯率問題，也讓百姓人心惶惶，這也應證昨（6日）民眾黨所述「台灣人對台灣有信心，但對民進黨政府沒有信心！」從川普關稅戰以來，賴政府明顯準備不足、拿不出解決之道，表現軟弱無能。

民眾黨提及，政府應該讓人民充分知道真相，而不是把台灣人當成笨蛋，大玩兩面手法，想要包牌來掩飾後續恐將匯率作為談判項目，若台灣政府真的把匯率作為對美談判項目之一，必定嚴重損害台灣經濟與民眾權益，請賴清德面對美國要求不要只會一味順從，請拿出魄力，並清楚向國人報告。黃國昌強調，民眾黨一定會繼續強力監督政府，確保台美談判，以台灣利益為優先，不容許匯率成為談判籌碼。

針對近期澳洲萊豬進入台灣，民眾黨指出，食藥署長姜至剛跟國人說「每天吃也健康無虞」，無疑是打臉民進黨過去對人民保證要守護食安的承諾，2012年賴清德曾說「為了當總統犧牲人民健康交換，乾脆不要當也罷了！」如今在賴清德任內，陸續讓澳洲萊豬進口，甚至可能連標示來源國的底線都會守不住，民眾黨絕對會守護台灣人民的食安，也絕對會持續緊盯、把關人民的健康。

最後，民眾黨說明，針對新竹市罷免案二階送案，罷團在新竹狂灑資源掛超過20面看板，黃國昌也在會中裁示，新竹一定要守下來，中央黨部也會全力協助支援。

針對未來如何協助高虹安？民眾黨新竹黨部主委李國璋接受《東森新媒體ETtoday》採訪時回應，「我們當然跟黨中央立場完全一致、全力以赴！」

李國璋說，除了要將新竹市政府2年政績告知民眾以外，因為新竹市是唯一面對「雙罷免」縣市，而新竹不管是市政府、議會，藍白合作都非常穩定且暢通，所以面對藍白各有一組人被民進黨發動罷免，「反罷免」的投票行為，也是一個藍白合作具體體現方式，「我們跟國民黨有良好且完整溝通，就具體分工合作事項有共識」，相信外界能夠支持新竹市政府2年市政成績，而民眾黨也會努力爭取到民眾出門投下「反對罷免」。

至於黨中央稱罷團狂掛看板，未來會不會也與國民黨合作掛看板「反罷免」？李國璋指出，目前還沒談到這塊，但相信不管是國民黨或民眾黨，應該都沒有對方這麼有錢，「我們也很好奇，怎麼有這麼多經費？如果不是政黨出面的話，我們不認為罷免團體能募到這麼多資源，這些完全說明一件事情，新竹市的罷免百分之百是由（立院民進黨團總召）柯建銘主導且運作。」