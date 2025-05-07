陳揮文點名無法認同朱立倫　「別再叫我藍營名嘴」

▲陳揮文在直播中強調，「不要再把我掛上藍營，這樣對我也對國民黨都不公平」。（圖／翻攝自陳揮文YouTube）

圖文／鏡週刊

自稱立場保守、長期被視為「親藍名嘴」的資深媒體人陳揮文，近來對國民黨內部風波頻頻開砲，尤其針對連署造假等爭議不斷發聲；陳揮文前天（5日）就在其頻道直播中明確表態，請外界不要再稱他為「藍營名嘴」，直言自己「不支持現在的中國國民黨」，甚至點名朱立倫與傅崐萁的領導讓他無法苟同。

陳揮文在直播中坦言，自己常被介紹為藍營代表，讓他感到「非常尷尬」，因為若真是藍營名嘴，怎麼會「一天到晚罵國民黨」？他表示，過去那個他曾認同的百年大黨，已與如今的國民黨有所不同，而他對目前的黨中央早已失去信心與期待。

陳揮文進一步強調：「我支持部分國民黨的政治人物，但大多數的立委和黨公職，我都是不苟同的。不要再把我掛上藍營，這樣對我也對國民黨都不公平。」他認為現在的國民黨狀況百出，作為評論者應該保持客觀與監督，不會因為曾有相近立場就選擇沉默。

最後，陳揮文也向觀眾喊話，希望大家以「媒體人」「時事評論員」稱呼他即可，呼籲外界停止將他與藍營劃上等號。這番話引發不少網友討論，也凸顯即便是在泛藍輿論圈內，國民黨的領導與作風也正面臨越來越多的內部質疑與反思。



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