南韓央行稱美施壓匯率？　日否認、綠指台美談判未觸及匯率

▲韓國央行總裁李昌鏞。（圖／達志影像）



記者杜冠霖／台北報導

韓國央行總裁李昌鏞在義大利米蘭的記者會後，台灣各家媒體以「美國施壓造成亞洲貨幣升值」的角度做報導，而藍營民代也指控總統賴清德與央行總裁楊金龍被打臉。中經院長連賢明、部分媒體也注意到，譯文與報導有不小出入。而日本財務大臣加藤勝信也指出，美國並未針對匯率向日本施壓升值。民進黨今（7日）表示，現在多數機構預測台幣匯率，大概會在28到33之間，匯率波動情形，政府也都有準備，市場不需過度恐慌，也不願看到特定人士藉由匯率問題進行操作。

就近期匯率市場波動議題，民進黨發言人吳崢表示，國民黨立委王鴻薇聲稱韓國央行行長李昌鏞打臉賴清德，如此言論將對市場散播錯誤訊息，製造恐慌，從賴清德總統、台美經貿小組召集人鄭麗君及央行總裁楊金龍皆多次重申，當前台美關稅談判並未觸及匯率問題。

吳崢說，中經院院長連賢明教授特別找到王鴻薇所聲稱引用的韓聯社報導，並將韓文翻譯：「這次匯率之所以下跌這麼多，是因為當美國與個別國家會面時談論匯率時，市場將匯率解讀為匯率升值的壓力訊號」，亦即韓國行長的原意是指美韓談判時，市場將其解讀升值壓力訊號，根本不是王鴻薇所指美國逼迫南韓升值匯率，兩者解讀說法天差地遠。

另外，日本財務大臣加藤勝信也就日美關稅雙邊會談議題指出，美國並未針對匯率向日本施壓升值。外交部也再發出新聞稿澄清，依循行政院經貿談判辦公室所說明意旨，台美關稅談判並無涉及匯率議題；更提及，南韓央行總裁所稱應為市場心態對部分亞洲國家匯率造成波動，部分國內報導係過度詮釋。

吳崢指出，對照國民黨主席朱立倫一再宣稱台幣若升值，出口會很慘，一再恐嚇社會大眾；但面對高度波動的匯率市場，消息面對市場影響甚大，國民黨卻一再引用錯誤的假訊息，以魚目混珠方式企圖影響投資者信心，如因此造成投資者損失，難道國民黨承擔的起？

民進黨發言人韓瑩提及，近日台灣面臨關稅匯率的雙重挑戰，網上流傳台幣兌美金匯率過度低估，將升值至1比13之不實消息，這個數字源自於「大麥克指數」，也就是相比美國與台灣的大麥克價格，中央銀行先前也有說明大麥克指數僅是「理論購買力」，未能考量台灣勞動成本差異、租金稅制及出口導向經濟體特色，因此並不適合用來當作匯率政策的依據。

韓瑩指出，目前台幣升值到13元說法並不具任何現實基礎，現在多數機構預測台幣匯率，大概會在28到33之間，匯率波動情形，政府也都有準備，市場不需過度恐慌，也不願看到特定人士藉由匯率問題進行操作，國家現在最需要的是朝野團結一致，穩定國人的信心。