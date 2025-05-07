　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

南韓央行稱美施壓匯率？　日否認、綠指台美談判未觸及匯率

▲▼經濟學家李昌鏞被文在寅提名為新任韓國銀行總裁。（圖／達志影像）

▲韓國央行總裁李昌鏞。（圖／達志影像）

記者杜冠霖／台北報導

韓國央行總裁李昌鏞在義大利米蘭的記者會後，台灣各家媒體以「美國施壓造成亞洲貨幣升值」的角度做報導，而藍營民代也指控總統賴清德與央行總裁楊金龍被打臉。中經院長連賢明、部分媒體也注意到，譯文與報導有不小出入。而日本財務大臣加藤勝信也指出，美國並未針對匯率向日本施壓升值。民進黨今（7日）表示，現在多數機構預測台幣匯率，大概會在28到33之間，匯率波動情形，政府也都有準備，市場不需過度恐慌，也不願看到特定人士藉由匯率問題進行操作。

就近期匯率市場波動議題，民進黨發言人吳崢表示，國民黨立委王鴻薇聲稱韓國央行行長李昌鏞打臉賴清德，如此言論將對市場散播錯誤訊息，製造恐慌，從賴清德總統、台美經貿小組召集人鄭麗君及央行總裁楊金龍皆多次重申，當前台美關稅談判並未觸及匯率問題。

吳崢說，中經院院長連賢明教授特別找到王鴻薇所聲稱引用的韓聯社報導，並將韓文翻譯：「這次匯率之所以下跌這麼多，是因為當美國與個別國家會面時談論匯率時，市場將匯率解讀為匯率升值的壓力訊號」，亦即韓國行長的原意是指美韓談判時，市場將其解讀升值壓力訊號，根本不是王鴻薇所指美國逼迫南韓升值匯率，兩者解讀說法天差地遠。

另外，日本財務大臣加藤勝信也就日美關稅雙邊會談議題指出，美國並未針對匯率向日本施壓升值。外交部也再發出新聞稿澄清，依循行政院經貿談判辦公室所說明意旨，台美關稅談判並無涉及匯率議題；更提及，南韓央行總裁所稱應為市場心態對部分亞洲國家匯率造成波動，部分國內報導係過度詮釋。

吳崢指出，對照國民黨主席朱立倫一再宣稱台幣若升值，出口會很慘，一再恐嚇社會大眾；但面對高度波動的匯率市場，消息面對市場影響甚大，國民黨卻一再引用錯誤的假訊息，以魚目混珠方式企圖影響投資者信心，如因此造成投資者損失，難道國民黨承擔的起？

民進黨發言人韓瑩提及，近日台灣面臨關稅匯率的雙重挑戰，網上流傳台幣兌美金匯率過度低估，將升值至1比13之不實消息，這個數字源自於「大麥克指數」，也就是相比美國與台灣的大麥克價格，中央銀行先前也有說明大麥克指數僅是「理論購買力」，未能考量台灣勞動成本差異、租金稅制及出口導向經濟體特色，因此並不適合用來當作匯率政策的依據。

韓瑩指出，目前台幣升值到13元說法並不具任何現實基礎，現在多數機構預測台幣匯率，大概會在28到33之間，匯率波動情形，政府也都有準備，市場不需過度恐慌，也不願看到特定人士藉由匯率問題進行操作，國家現在最需要的是朝野團結一致，穩定國人的信心。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
531 3 2260 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
球迷怒吼「陳金鋒下台」！　領隊林華韋回應了
女童搭Uber弄濕特斯拉「遭索賠4萬」　估價單曝！全場傻眼
巴基斯坦擊落5架印戰機　殲10梟龍「娘家」成飛股票暴漲
李珠珢爆佔C位耍大牌　網翻「球場飯拍片」打臉
被砍照「爆是圖庫抓的」　YTR反擊：金賽綸音檔是AI造假
許光漢當兵溫柔唱《紅豆》畫面曝！　他讚：本人超親民
飛東京「還沒出發先噴5萬」　他傻：真的比國旅省？

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

母親節將至　賴清德提5政策：強化社會投資，擴大照護規模

台幣狂升造成外匯損失　朱立倫批賴清德「跪美、舔美」只會家暴

罷高虹安二階送件！黃國昌下令守新竹　白質疑罷團狂掛看板錢哪來

曝30藍委確定進三階投票　曹興誠示警「藍營、中共將聯合反擊大罷免」　

南韓央行稱美施壓匯率？　日否認、綠指台美談判未觸及匯率

賴清德4年275億元要解決護理人力問題　護病比制度未來將法制化

李進勇被揭昔偽造文書暴怒　許宇甄嗆「見笑轉生氣」：應立即下台

朱立倫稱「北市5藍委很安全」　戴錫欽曝民調實情：一點都不安全

藍白砍台電千億撥補　綠：在野存心漲電價讓中小企業雪上加霜

郭智輝爭議頻傳　最大「郭黑」王世堅罕見幫抱屈：他是有能力的

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

百想／廉惠蘭奪女配獎！IU台下含淚　《苦盡》崔代勳獲男配：哈洗XD

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

【史上最辛苦】頭旗君被海放！翻山越嶺趕會白沙屯媽祖

【珠珠寶貝】李珠珢場邊牽起男孩小手！網見互動畫面超羨慕

Met Gala／JENNIE.LISA.ROSÉ合體　和S.COUPS合照太養眼

睽違200年首度造訪南投　媽祖鑾轎抵名間民眾嗨翻

母親節將至　賴清德提5政策：強化社會投資，擴大照護規模

台幣狂升造成外匯損失　朱立倫批賴清德「跪美、舔美」只會家暴

罷高虹安二階送件！黃國昌下令守新竹　白質疑罷團狂掛看板錢哪來

曝30藍委確定進三階投票　曹興誠示警「藍營、中共將聯合反擊大罷免」　

南韓央行稱美施壓匯率？　日否認、綠指台美談判未觸及匯率

賴清德4年275億元要解決護理人力問題　護病比制度未來將法制化

李進勇被揭昔偽造文書暴怒　許宇甄嗆「見笑轉生氣」：應立即下台

朱立倫稱「北市5藍委很安全」　戴錫欽曝民調實情：一點都不安全

藍白砍台電千億撥補　綠：在野存心漲電價讓中小企業雪上加霜

郭智輝爭議頻傳　最大「郭黑」王世堅罕見幫抱屈：他是有能力的

王正棠昨脖子不適提前退場　王念好、賴智垣將隨一軍出征花蓮

138.9萬不變！台灣KIA推「Sportage冒險版」　全台最大展間開幕

影響超越烏俄戰爭！　盧比歐：中國才是最大威脅

快逃！台灣散戶大軍狂賣美債ETF　流入資金曾是亞洲第一

快訊／15:41東南部海域規模4.1「極淺層地震」　最大震度2級

超高齡社會快來了！　Q1繼承移轉棟數寫歷史次高

南投警狂追色情養生館闆娘！11度洩露臨檢時間　二審判決曝

大撒幣！Epic Games更新分潤政策　開發收益沒3000萬免抽成

今夏直飛！宮古島景點、住宿懶人包　必住日本首間瑰麗酒店

台北君品早餐延長到中午「可無限次進出」　吃得到牛肉湯、公正包

【說好的討厭貓呢？】當你爸媽曾說養貓很陰不好，8年後...

政治熱門新聞

後備軍人注意！今年將教召2萬人　14天驗證臨戰訓練＋全程戰鬥

關稅可變零？藍委半夜想到解方　建議卓揆砸1.2兆請美國幫蓋核電廠

白委要求郭智輝出示發票　卓榮泰：會再花時間證實郭講法是真的

國防部公告刪除兩蔣「陵寢」、「謁靈」　改為靈柩區、入營

師大附中生申請國防醫「出生南京」不符資格　國防部回應了

罷免李彥秀連署送件142%　吳欣岱千字文先表態：不會參加補選

陳揮文切割「別再叫我藍營名嘴」

南韓央行行長認「美國施壓升值」？　外交部駁：國內報導過度詮釋

24泛藍立委二階罷免門檻達標　名單一次看

郭智輝遭爆密宴AIT圖利崇越　黃暐瀚點犯2錯誤：自己付錢也不妥

預言今偵查庭3結果　李孝亮：要背黨中央搜索的鍋「不如把我押起來」

侯友宜謝國樑有共識　促中央速審基捷

罷免二階送36398件！　羅智強宣布：正式啟動「大安100講」街講

許宇甄翻出昔當法官造假　李進勇怒：無助掩飾你們組織性犯罪

更多熱門

相關新聞

賴苡任、李孝亮交保　抵北檢應訊畫面曝

賴苡任、李孝亮交保　抵北檢應訊畫面曝

台北地檢署偵辦民進黨立委吳思瑤、吳沛憶遭連署罷免案，懷疑國民黨青年軍與罷免案領銜人涉嫌偽造亡者聯署，根據涉案人員供述，相關名單資料是由台北市黨部人員提供，檢察官已依偽造文書罪嫌將市黨部主委黃呂錦茹聲押禁見獲准，7日下午傳喚先前被諭令交保的賴苡任、李孝亮出庭應訊。

朱立倫稱「北市5藍委很安全」　戴錫欽曝民調實情：一點都不安全

朱立倫稱「北市5藍委很安全」　戴錫欽曝民調實情：一點都不安全

藍白砍台電千億撥補　綠：在野存心漲電價讓中小企業雪上加霜

藍白砍台電千億撥補　綠：在野存心漲電價讓中小企業雪上加霜

郭智輝爭議頻傳　最大「郭黑」王世堅罕見幫抱屈：他是有能力的

郭智輝爭議頻傳　最大「郭黑」王世堅罕見幫抱屈：他是有能力的

孫鋼銀看關稅問題本月底會大致解決　大陸電商貨很難恢復在美盛況

孫鋼銀看關稅問題本月底會大致解決　大陸電商貨很難恢復在美盛況

關鍵字：

匯率韓國央行美國施壓民進黨日本財務大臣國民黨民眾黨王鴻薇關稅

讀者迴響

熱門新聞

慈惠傻愛宥勝10年慘當白富美備胎！

宥勝爆離婚！配偶欄空白

香燈腳罵「勇腳伯出來騙錢」　信徒怒：媽祖都在看

岳父生病住院！禽獸女婿竟性侵丈母娘

金秀賢逼金賽綸「看他偷吃女偶像」！嘲笑小三上床有海帶味

快訊／金秀賢遭提告「性虐待金賽綸」！

快訊／金賽綸自白：國二被迫和金秀賢發生關係！

夫妻跟前男友擠套房　老公遭打死全身41處傷

我要兩百萬，搶劫！　銀行員請他休息區等待竟照做

國二生發燒快篩出爐　「家長嚇一大跳」

被叫「雲豹小公主」　賴品妤：奴才命才這樣看

慈惠傳斬斷10年婚　宥勝經紀人回應了！

川普放話將發布「空前重大的聲明」！

畸形戀老公同意3人擠套房原因曝　妻認了交往重疊

李珠珢應援非C位不站　遭知情人士爆「無底線鬧事」　

更多

最夯影音

更多

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

百想／廉惠蘭奪女配獎！IU台下含淚　《苦盡》崔代勳獲男配：哈洗XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面