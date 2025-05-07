朱立倫稱「北市5藍委很安全」　戴錫欽曝民調實情：一點都不安全

▲國民黨台北市黨部代理主委、北市議長戴錫欽。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨5位北市藍委罷免案皆已達標二階門檻，國民黨主席朱立倫上周則透露，黨內最新民調，北市5藍委都很安全。對此，國民黨台北市黨部代理主委、北市議長戴錫欽今（7日）強調，朱立倫主席話「講對一半」，現在民調雖然相對OK，但必須強調，一點都不安全，如果投票率產生懸殊狀況，台北5席還是有可能會被罷掉，只有把所有支持者激發出來投下反對罷免票，5席才會安全。



戴錫欽於節目《嗆新聞》表示，在4月下旬中央黨部的確有做一份民調，針對台北五個選區，民眾對於是否支持大罷免、會不會投票來做調查，大部分也有跟之前民調做比較。

戴錫欽表示，朱立倫主席之所以會說「民調上面五個立委相對算穩」，是因為民調顯示「絕大多數的民眾反對大罷免」，至少就台北市這五個選區來看，二分之一到三分之二的民眾反對大罷免。

戴錫欽認為，就大趨勢來看「民眾反對大罷免」，會去投票的比例也有在提高當中，台北這五個選區，按照目前黨中央所做的民調，反對罷免的確超過25%，換言之，投票率會是關鍵，如果支持罷免的人超過25%出來投票，但反對罷免沒有足額的人出來投票的話，還是可能會過門檻而罷免成功，所以自己說朱立倫主席的話「講對一半」。

戴錫欽直言，這5個選區，民調中「支持罷免」的有過25%還不少，現在講台北選民結構藍大於綠已經沒有什麼太大意義了，很多選民不再以藍綠做分割，不能用概括的藍綠板塊區分，而且民進黨基本盤在台北市至少有35%到40%，甚至更高，所以現在有25%支持罷免並不奇怪。

戴錫欽強調，但重點是，現在看到數字「反對罷免的或支持國民黨立委的」超過「支持罷免」的人，可是就怕投票率，罷免是仇恨動員，如果支持罷免的被這樣激發出來，而反對罷免的因為鬆散、或是不曉得要去投票的話，那相對是有危險的機會。

接著，戴錫欽提到，上週朱立倫主席稱民調相對安全，但其實後面有提到「雖然安全，但很多民眾不知道要出來投票，還是會很危險」，所以現在民調數字雖然相對OK，但自己必須強調，一點都不安全，如果投票率產生懸殊狀況，台北5席還是有可能會被罷掉，因此只有把所有支持者激發、鼓勵出來投下反對罷免那一票，這5席才會安全。

▼台北市長蔣萬安與國民黨北市5立委合體。（圖／記者崔至雲攝）