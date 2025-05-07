　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

結婚5年需養前妻一輩子！新竹工程師趁她懷孕買春　下場超慘

▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲新竹一名工程師屢次到按摩店消費導致婚姻破裂，代價慘痛。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫xframe）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹一名工程師和妻子結婚5年多，在結婚2年多時，就被懷孕的妻子抓到上按摩店買春，工程師為求原諒，簽下婚姻協議書，表示不會再犯，沒想到2024年又被妻子抓到他上按摩店，妻子憤而提出離婚。新竹地院審理，法官認為工程師雖聲稱不想離婚，但審理期間繼續前往按摩店消費，夫妻感情已無法回復，判准離婚，另外根據協議書內容，判工程師除需賠償妻子30萬違約金、每月給2名女兒各5萬生活費，直到女兒們成年，還需每月給妻子5萬元贍養費，直到妻子過世為止。

妻子小美(化名)表示，她和阿偉(化名)在2019年結婚，婚後生下2名女兒，然而結婚2年多時，她在懷孕期間發現阿偉竟多次前往色情按摩店性交易，攤牌後阿偉不斷挽回婚姻，不惜簽下婚姻協議書，約好如果他再出入八大場所，導致夫妻感情破裂因而離婚的話，阿偉就得按月給付每位未成年子女5萬元扶養費，直到小孩年滿20歲或年滿20歲並畢業為止，另外還要按月給付她5萬元，再賠償300萬元。

小美指出，阿偉簽完協議書，仍在2024年2月7日、13日，趁她過年返鄉之際，前往色情按摩店消費，事後阿偉也坦承因生理需求，他買了半套性服務，讓她聽了大受打擊，提告請求離婚，除要求阿偉履行婚姻協議書內容，另因她從2名女兒出生以來，就在家專職照顧小孩，也希望能單獨行使兩名未成年子女的親權。

庭審時，阿偉認為他對這個婚姻付出很多，但小美卻拒絕履行夫妻義務，讓他不得已才去合法立案場所接受按摩服務，並沒有和服務人員有任何感情或發生性關係，何況他的錢幾乎都放在小美的戶頭，已超過母女的開銷用度，他身上也沒留甚麼錢，希望能透過婚姻諮商等專業協助維繫婚姻，夫妻倆現在是分工合作照顧幼子，缺少其中一人都很難支撐下去，他不願意離婚。

法官認為，阿偉趁妻子懷孕期間，到按摩店性交易，造成小美心理創傷，然而阿偉卻未悔改，導致婚姻信任動搖，夫妻感情疏離，且阿偉聲稱想維持婚姻，卻在審理期間，也就是2024年5月18日再度前往按摩店消費，阿偉雖反控小美跟蹤他行蹤，但更能證明夫妻倆信任已不存在，僅存夫妻之名，而無夫妻之實，婚姻破綻已難回復，判准兩人離婚，並由小美單獨行使未成年子女權利和義務。

另外，阿偉除要履行協議書，每月付2個女兒各5萬元生活費，直到女兒成年外，還要每個月付小美5萬元贍養費。法官指出，小美因全職育兒沒收入，離婚會導致生活困難，因此阿偉在協議書表示離婚後願意按月給小美5萬元，可理解為約定贍養費，且從協議書整體文義來看，可知阿偉願意給小美終身保障及照顧為條件求小美原諒，因而給付義務沒有特定終期限制，這筆生活費應付到小美過世為止，另300萬違約金過高，則酌減為30萬。可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
531 3 2260 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
球迷怒吼「陳金鋒下台」！　領隊林華韋回應了
女童搭Uber弄濕特斯拉「遭索賠4萬」　估價單曝！全場傻眼
巴基斯坦擊落5架印戰機　殲10梟龍「娘家」成飛股票暴漲
李珠珢爆佔C位耍大牌　網翻「球場飯拍片」打臉
被砍照「爆是圖庫抓的」　YTR反擊：金賽綸音檔是AI造假
許光漢當兵溫柔唱《紅豆》畫面曝！　他讚：本人超親民
飛東京「還沒出發先噴5萬」　他傻：真的比國旅省？

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

南投警狂追色情養生館闆娘！11度洩露臨檢時間　二審判決曝

「活塞運動」卻中途喊卡！他理智線秒斷狂毆女砲友　下場慘了

貼膜店業者暗槓客人勞力士賣17萬　上網買仿冒品矇騙遭識破

結婚5年需養前妻一輩子！新竹工程師趁她懷孕買春　下場超慘

色保全硬上女保險業務　認錯賠償30萬和解獲緩刑

涉北市罷綠委死亡連署！賴苡任、李孝亮交保　抵北檢應訊畫面曝

網銀帳號密碼給詐團使用害29人被騙　女遭判刑8月再賠110萬

「5毒喪屍」逆撞康橋車隊釀7輕重傷　嗎啡超標1106倍遭求刑10年

女大生停等紅燈　柴犬母子突跳上機車踏板！她載到警所求助

雲林白牌車行是毒窟！司機外送一條龍　檢警攻堅抄出海量毒品

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

百想／廉惠蘭奪女配獎！IU台下含淚　《苦盡》崔代勳獲男配：哈洗XD

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

【史上最辛苦】頭旗君被海放！翻山越嶺趕會白沙屯媽祖

【珠珠寶貝】李珠珢場邊牽起男孩小手！網見互動畫面超羨慕

Met Gala／JENNIE.LISA.ROSÉ合體　和S.COUPS合照太養眼

睽違200年首度造訪南投　媽祖鑾轎抵名間民眾嗨翻

南投警狂追色情養生館闆娘！11度洩露臨檢時間　二審判決曝

「活塞運動」卻中途喊卡！他理智線秒斷狂毆女砲友　下場慘了

貼膜店業者暗槓客人勞力士賣17萬　上網買仿冒品矇騙遭識破

結婚5年需養前妻一輩子！新竹工程師趁她懷孕買春　下場超慘

色保全硬上女保險業務　認錯賠償30萬和解獲緩刑

涉北市罷綠委死亡連署！賴苡任、李孝亮交保　抵北檢應訊畫面曝

網銀帳號密碼給詐團使用害29人被騙　女遭判刑8月再賠110萬

「5毒喪屍」逆撞康橋車隊釀7輕重傷　嗎啡超標1106倍遭求刑10年

女大生停等紅燈　柴犬母子突跳上機車踏板！她載到警所求助

雲林白牌車行是毒窟！司機外送一條龍　檢警攻堅抄出海量毒品

王正棠昨脖子不適提前退場　王念好、賴智垣將隨一軍出征花蓮

138.9萬不變！台灣KIA推「Sportage冒險版」　全台最大展間開幕

影響超越烏俄戰爭！　盧比歐：中國才是最大威脅

快逃！台灣散戶大軍狂賣美債ETF　流入資金曾是亞洲第一

快訊／15:41東南部海域規模4.1「極淺層地震」　最大震度2級

超高齡社會快來了！　Q1繼承移轉棟數寫歷史次高

南投警狂追色情養生館闆娘！11度洩露臨檢時間　二審判決曝

大撒幣！Epic Games更新分潤政策　開發收益沒3000萬免抽成

今夏直飛！宮古島景點、住宿懶人包　必住日本首間瑰麗酒店

君品轉型都會度假酒店！早餐延長開放到中午「還可無限次進出」

睽違200年首度造訪南投　媽祖鑾轎抵名間民眾嗨翻

社會熱門新聞

岳父生病住院！禽獸女婿竟性侵丈母娘

夫妻跟前男友擠套房　老公遭打死全身41處傷

我要兩百萬，搶劫！　銀行員請他休息區等待竟照做

畸形戀老公同意3人擠套房原因曝　妻認了交往重疊

傅崐萁「御用律師夫」身分大有來頭！　竟是前民進黨立委

即／醫院冷氣室外機腐屍身分曝！家屬悲痛相認

即／台南聯結車與3機車擦撞　男騎士爆頭慘死

逼2男口交、吃對方排泄物　11煞起訴　

被拐去泰緬詐騙園區　55名「豬仔」返台畫面曝

噁警入侵女同事住處裝針孔　藏113支兒少性影像

對岸收買黑幫當「侵台內應」　價碼曝光　

獨／泰國副總理親下重手　緬甸詐團7千人失業

台中詐團18男2女想偷渡　躲漁船3坪密艙險悶死

即／22噸鐵捲噴飛　女騎士右腿遭砸嚴重變形

更多熱門

相關新聞

罷高虹安二階送件　黃國昌下令守新竹

罷高虹安二階送件　黃國昌下令守新竹

新竹市長高虹安、立委鄭正鈐雙雙面臨罷免，新竹市罷團於日前將連署書送件，「雙罷」行動發言人林志潔說，罷免高虹安份數5萬1419份、罷免鄭正鈐份數5萬3131份。面對罷團在新竹狂撒資源掛看板，民眾黨主席黃國昌今（7日）宣布，「新竹一定要守下來」，黨中央將全力協助；而新竹市黨部主委李國璋也好奇，罷團怎麼有這麼多經費，倘若不是政黨出面，不認為罷團有這麼多資源。

台灣米其林指南再增3城市　觀光署：為旅遊業帶來新機會

台灣米其林指南再增3城市　觀光署：為旅遊業帶來新機會

80多歲翁控遭家暴訴離　妻反擊他帶小三回家

80多歲翁控遭家暴訴離　妻反擊他帶小三回家

拖板車吊掛一半脫鉤！撞破護爛「10m高墜落」雙向封閉

拖板車吊掛一半脫鉤！撞破護爛「10m高墜落」雙向封閉

幫老公辦驚喜趴　人妻一看手機卻心碎

幫老公辦驚喜趴　人妻一看手機卻心碎

關鍵字：

新竹離婚

讀者迴響

熱門新聞

慈惠傻愛宥勝10年慘當白富美備胎！

宥勝爆離婚！配偶欄空白

香燈腳罵「勇腳伯出來騙錢」　信徒怒：媽祖都在看

岳父生病住院！禽獸女婿竟性侵丈母娘

金秀賢逼金賽綸「看他偷吃女偶像」！嘲笑小三上床有海帶味

快訊／金秀賢遭提告「性虐待金賽綸」！

快訊／金賽綸自白：國二被迫和金秀賢發生關係！

夫妻跟前男友擠套房　老公遭打死全身41處傷

我要兩百萬，搶劫！　銀行員請他休息區等待竟照做

國二生發燒快篩出爐　「家長嚇一大跳」

被叫「雲豹小公主」　賴品妤：奴才命才這樣看

慈惠傳斬斷10年婚　宥勝經紀人回應了！

川普放話將發布「空前重大的聲明」！

畸形戀老公同意3人擠套房原因曝　妻認了交往重疊

李珠珢應援非C位不站　遭知情人士爆「無底線鬧事」　

更多

最夯影音

更多

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

百想／廉惠蘭奪女配獎！IU台下含淚　《苦盡》崔代勳獲男配：哈洗XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面