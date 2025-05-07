結婚5年需養前妻一輩子！新竹工程師趁她懷孕買春　下場超慘

▲新竹一名工程師屢次到按摩店消費導致婚姻破裂，代價慘痛。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫xframe）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹一名工程師和妻子結婚5年多，在結婚2年多時，就被懷孕的妻子抓到上按摩店買春，工程師為求原諒，簽下婚姻協議書，表示不會再犯，沒想到2024年又被妻子抓到他上按摩店，妻子憤而提出離婚。新竹地院審理，法官認為工程師雖聲稱不想離婚，但審理期間繼續前往按摩店消費，夫妻感情已無法回復，判准離婚，另外根據協議書內容，判工程師除需賠償妻子30萬違約金、每月給2名女兒各5萬生活費，直到女兒們成年，還需每月給妻子5萬元贍養費，直到妻子過世為止。

妻子小美(化名)表示，她和阿偉(化名)在2019年結婚，婚後生下2名女兒，然而結婚2年多時，她在懷孕期間發現阿偉竟多次前往色情按摩店性交易，攤牌後阿偉不斷挽回婚姻，不惜簽下婚姻協議書，約好如果他再出入八大場所，導致夫妻感情破裂因而離婚的話，阿偉就得按月給付每位未成年子女5萬元扶養費，直到小孩年滿20歲或年滿20歲並畢業為止，另外還要按月給付她5萬元，再賠償300萬元。

小美指出，阿偉簽完協議書，仍在2024年2月7日、13日，趁她過年返鄉之際，前往色情按摩店消費，事後阿偉也坦承因生理需求，他買了半套性服務，讓她聽了大受打擊，提告請求離婚，除要求阿偉履行婚姻協議書內容，另因她從2名女兒出生以來，就在家專職照顧小孩，也希望能單獨行使兩名未成年子女的親權。

庭審時，阿偉認為他對這個婚姻付出很多，但小美卻拒絕履行夫妻義務，讓他不得已才去合法立案場所接受按摩服務，並沒有和服務人員有任何感情或發生性關係，何況他的錢幾乎都放在小美的戶頭，已超過母女的開銷用度，他身上也沒留甚麼錢，希望能透過婚姻諮商等專業協助維繫婚姻，夫妻倆現在是分工合作照顧幼子，缺少其中一人都很難支撐下去，他不願意離婚。

法官認為，阿偉趁妻子懷孕期間，到按摩店性交易，造成小美心理創傷，然而阿偉卻未悔改，導致婚姻信任動搖，夫妻感情疏離，且阿偉聲稱想維持婚姻，卻在審理期間，也就是2024年5月18日再度前往按摩店消費，阿偉雖反控小美跟蹤他行蹤，但更能證明夫妻倆信任已不存在，僅存夫妻之名，而無夫妻之實，婚姻破綻已難回復，判准兩人離婚，並由小美單獨行使未成年子女權利和義務。

另外，阿偉除要履行協議書，每月付2個女兒各5萬元生活費，直到女兒成年外，還要每個月付小美5萬元贍養費。法官指出，小美因全職育兒沒收入，離婚會導致生活困難，因此阿偉在協議書表示離婚後願意按月給小美5萬元，可理解為約定贍養費，且從協議書整體文義來看，可知阿偉願意給小美終身保障及照顧為條件求小美原諒，因而給付義務沒有特定終期限制，這筆生活費應付到小美過世為止，另300萬違約金過高，則酌減為30萬。可上訴。