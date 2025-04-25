美中AI晶片戰「中國不一定想贏」　分析：第2名更有利

▲美國限制輝達H20晶片出口，據稱與中國深度求索的使用有關。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

南加州大學法學教授張湖月（Angela Zhang）投書《金融時報》指出，美國加強實施晶片出口管制，尋求AI軍備競賽的霸權地位，但中國可能不一定試圖取勝。儘管美國政策制定者警告，不論是誰主導AI領域，都將獲得決定性的經濟、國安、軍事優勢，但北京或許已經悄悄得出結論，那就是成為緊追其後的第2名，反而更符合中國利益。

雖然美國主導著尖端且昂貴的AI模型，但中國深度求索（DeepSeek）這種低成本開源AI模型的崛起，已把全球產業對於運算能力的需求轉移至「推理」（inference），這就解釋了為什麼白宮限制輝達H20晶片出口，因為這是中國能夠從輝達買到的最先進晶片，以利對「推理」進行最佳化。

不過，這項政策最終恐怕有助於中國，以更低成本達到科技方面的自給自足。由於輝達晶片已經不在考慮範圍內，中國企業可能使用國內替代品，例如華為（Huawei）跟寒武紀科技（Cambricon）提供的晶片。今年2月一場研討會上，華為創辦人任正非，就坐在習近平正對面，象徵著這間公司的重要性。

根據DeepSeek研究，華為Ascend 910c晶片已經能夠達到輝達H100晶片的60%推理性能。據傳，DeepSeek已經在華為最新晶片上，進行部分推理工作。

▲華為的AI晶片，被點名是輝達的替代品。（圖／路透）



此外，美國晶片禁令也不僅限於中國。拜登政府晚期，美國推出AI擴散框架（AI Diffusion Framework），把各國分為3個等級，並且預計5月中旬開始，把出口限制擴大至印度、馬來西亞、新加坡、阿聯酋等第2級國家，除非川普政府撤回，但這似乎不太可能。

面對美國晶片限制，第2級國家不會坐以待斃，許多國家都提出野心勃勃的計畫，打造自己的世界級數據中心，很可能轉向中國，尋找晶片的替代來源。

因此，在遏止中國進步的努力之中，美國可能反而刺激了對於中國晶片的國內與國際需求，間接幫了北京一個大忙。

如今，華為領導著2000多間公司組成的聯盟，朝著同一個目標共同努力，那就是2028年之前，讓中國半導體供應鏈的自給自足率突破70%，上周還推出最新的AI系統CloudMatrix 384 Supernode，據稱運算能力勝過輝達領先的NVL72 AI基礎設施系統，希望藉此緩解AI數據中心的運算壅塞問題。

報導指出，華為的這項突破，有助於中國克服建設大規模AI運算基礎設施的瓶頸。儘管中國在AI軟硬體方面皆落後美國，而且在可預見的未來都不會改變，但並不妨礙北京推動AI議程，中國甚至可能對於保持第2名地位感到非常滿意。