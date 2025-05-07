美國務院：巴勒斯坦事務辦公室「併入耶路撒冷大使館」

▲川普政府決定將巴勒斯坦事務辦公室正式整併進駐耶路撒冷的美國大使館。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）6日宣布，川普政府決定將負責美巴關係的「巴勒斯坦事務辦公室」正式整併進駐耶路撒冷（Jerusalem）的美國大使館，這被外界視為華府支持以色列立場的象徵性舉措。

根據法新社與路透社報導，布魯斯向媒體表示，國務卿盧比歐（Marco Rubio）已拍板將巴勒斯坦事務辦公室納入大使館其他部門。

事實上，早在川普第一任期，他就已將美國大使館由特拉維夫（Tel Aviv）遷往耶路撒冷，對以色列而言是極大勝利，因為以方長期主張耶路撒冷是其「永恆首都」。

值得注意的是，當時美方也關閉了擁有歷史意義的耶路撒冷領事館，該館長年擔任與巴勒斯坦交涉的主要窗口。

雖然前國務卿布林肯（Antony Blinken）曾有意重啟領事館，但遭到以色列政府強烈反對。後來，華府設立了單獨的巴勒斯坦事務辦公室，雖位於大使館內，卻獨立向華府匯報業務。

這次併入決策正值以色列對加薩（Gaza）展開軍事行動，以報復2023年10月7日哈瑪斯（Hamas）發動的突襲。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）帶領的政府，立場堅決反對推動建立巴勒斯坦國。

對於這項政策調整，布魯斯淡化其影響，表示只是回歸川普第一任期的作法，「並不代表對約旦河西岸或加薩居民有任何額外承諾或擴展計畫」。她強調，這是國務院內部重組計畫的一環，目的是讓「負責重要議題的各部門能更加協調合作」。

目前，國務院尚未公布新的巴勒斯坦事務特使人選，對於相關職務安排，國務院方面暫未回應外界詢問。