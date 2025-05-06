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後備軍人注意！今年將教召2萬人　14天驗證臨戰訓練＋全程戰鬥

▲▼國防部長顧立雄前往桃園地區，了解教召動員報到跟編成狀況。（圖／軍聞社）

▲國防部長顧立雄先前赴桃園地區，了解教召動員報到跟編成狀況。（資料照／軍聞社，下同）

記者陶本和／台北報導

國防部6日公布「2024年度施政績效報告」時表示，國軍2024年度11項施政目標，均按年度施政計畫完成，另各項精進規劃也將納入2025年施政工作繼續推動；另外，在後備制度轉型方面，2024年度依漢光、同心等訓令，後備軍人共58個部隊、14647人參演，而2025年度後備軍人召訓，規劃達2萬人以上，採14天驗證臨戰訓練及全程戰鬥。

國防部表示，2024年軍事投資法定預算計1255億元新台幣，國內採購及產製佔800億，可厚植國防自主與產業能量。在部隊訓練方面，也已採聯合軍(兵)種作戰型態編組施訓，重點於三軍聯合指管機制，並符合實際戰場景況。

至於後備制度轉型部分，2024年度依漢光、同心等訓令，後備軍人共58個部隊、14647人參演；而2025年度配合漢光41號演習，後備軍人將擴大參演規模，預計召訓人數將達2萬人，採14天驗證臨戰訓練及全程戰鬥。

全動署動管處副處長夏振國表示，2萬餘人都是後備軍人，114年的教育召集訓練，配合縣市後備旅的基幹人力增加，較113年的教召，增加了訓能，並調整手槍、步槍的射擊訓練，採立、跪 、臥三種射擊姿勢。

在人才招募與留營率方面，國防部表示，已與全國118間大專院校、及420所高中職簽訂招生合作協議，2024年度軍士官招募達成率為95.1%；而留營率有82%，有超過國防部年度計畫目標的76%。

▲▼國防部長顧立雄前往桃園地區，了解教召動員報到跟編成狀況。（圖／軍聞社）

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