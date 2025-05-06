　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「呂秋遠1行為」渣中之渣！公關女強人：後悔恭喜他老來得子

記者施怡妏／綜合報導

律師呂秋遠被小孩生母爆料逼墮胎，還冷血說「這是受精卵」。對此，「公關界女強人」岳啟儒痛批，沒人性才會把孩子稱為受精卵，看完生母的「愛情詐騙心碎回憶錄」更憤怒，根本就是利用權勢假愛情之名，行騙砲之實，曾經按讚呂秋遠貼文，甚至親自訪問過他，如今非常後悔，「這無疑是渣中之渣」。

有「公關界女強人」之稱的岳啟儒在臉書發文，後悔曾經追蹤呂秋遠的粉專、按讚文章，甚至還親自訪問過，更後悔在對方生子文留言恭喜，錄音檔中的言語令人刺耳，「沒人性才會把孩子稱為受精卵」。她指出，呂秋遠最大的問題就是人設崩壞，長久以來把自己貼上暖男的標籤，「怎知筆下描述的加害者其實就是他自己？」

▲▼ 。（圖／翻攝自呂秋遠FB）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲呂秋遠形象一落千丈。（圖／翻攝自呂秋遠FB）

岳啟儒指出，檯面上每天寫支持女權、保護兒少文章，私底下卻把名氣、權力當工具，玩弄女人感情，「是八十多萬粉絲的膨脹忘記了做人的本分？」即使當初只是玩玩，但有了小孩就應該負責，「在怪女方不墮胎讓自己沒有決定權的同時，是否想過當初性致高昂把妹把上床是自己做的決定？」

岳啟儒批評呂秋遠不僅未盡撫養責任，還對孩子出生表現厭惡，「還敢發文要大家恭喜」，呂秋遠根本沒想要當好爸爸，只是利用生母的心軟，「幫他發聲明停損，一切都是為了給自己的新聞漂亮收尾」。

岳啟儒表示，呂秋遠近期頻繁發文談論剴剴案，利用社會事件轉移焦點，「他也算懂得公關危機處理，知道新聞會蓋掉新聞，先幫自己加貼一個愛孩子的好爸爸人設標籤」，不曉得法律能不能治，也不知道有沒有其他受害者，「因為他的確很會說故事，畢竟我也曾經是八十七萬裡的忠實讀者，現在就只能請所有女性不要再相信他的鬼話」。

本文獲「岳啟儒」授權轉載。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 3 5579 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Makiyo自爆愛玩女女！多人運動「沒有固定床伴」
1檔ETF爆量強彈溢價逾7%　發行公司示警
萬人追白沙屯媽「湧入南投」空拍影像曝！網震撼：超壯觀
女大生「校內遭客運輾壓」！傷勢嚴重
粉紅超跑進南投！「三媽會」機率高　百通電話湧進芬園寶藏寺
各國央行出手？台幣領漲亞洲貨幣　彭博：川普動搖美元避險地位

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃園鐵路地下化經費增逾700億　2033年完工通車

高雄大同醫院換手經營！議員：負評變6倍　衛生局：協調改善方案

五一陸客熱潮！萬名遊客湧金門「比去年多1倍」　商家明顯有感

「呂秋遠1行為」渣中之渣！公關女強人：後悔恭喜他老來得子

萬人追白沙屯媽「湧入南投」空拍影像曝！網震撼：超壯觀

粉紅超跑進南投！「三媽會」機率高　百通電話湧進芬園寶藏寺

北宜高鐵環評初審未過　鐵道局：目標第3季通過報至交通部

中捷「18秒就關門」乘客下車慘被夾　「來不及下車是正常」挨轟

快訊／4縣市高溫警示　高屏恐飆破38度

南極7.4強震誘發地球「震動模式」　郭鎧紋：全球規模5地震恐增

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

朴信惠來台辣跳〈like JENNIE〉

#白沙屯媽祖 替宮廟擇地　倒退爬坡衝草叢！轎班忙翻

伊能靜唱〈跳樓機〉　57歲狀態超好

【泰格與雪兒】兄弟劈腿該說嗎

#張麗善 燒 #疏文 方式惹議！　#拱天宮 #主委 喊話：政治歸政治

信眾創意製「金元寶帽」吸引 #白沙屯媽祖 停駕

信眾去年喪父無法接駕！#白沙屯媽祖 今年特地去安慰

桃園鐵路地下化經費增逾700億　2033年完工通車

高雄大同醫院換手經營！議員：負評變6倍　衛生局：協調改善方案

五一陸客熱潮！萬名遊客湧金門「比去年多1倍」　商家明顯有感

「呂秋遠1行為」渣中之渣！公關女強人：後悔恭喜他老來得子

萬人追白沙屯媽「湧入南投」空拍影像曝！網震撼：超壯觀

粉紅超跑進南投！「三媽會」機率高　百通電話湧進芬園寶藏寺

北宜高鐵環評初審未過　鐵道局：目標第3季通過報至交通部

中捷「18秒就關門」乘客下車慘被夾　「來不及下車是正常」挨轟

快訊／4縣市高溫警示　高屏恐飆破38度

南極7.4強震誘發地球「震動模式」　郭鎧紋：全球規模5地震恐增

「快被將哥打死了」小女友生前求救　家屬曾痛批陳修將應判死

高雄區農改場開發芭樂葉果茶　健康機能茶飲新選擇

桃園鐵路地下化經費增逾700億　2033年完工通車

關稅可變0？藍委半夜想到解方　建議卓揆砸1.2兆請美國幫蓋核電廠

藍委爭取台鐵花東優惠票價、加開南迴班次　卓揆交通部皆允諾

不只背房貸！買大樓「還要繳管理費」他嘆成本高　網：吞下去吧

台南2日療癒之旅提案！吃芒果冰、景觀餐廳看夕陽　星空民宿泡湯

ROG「電馭純白新品」發表　《初音未來》聯名搶先亮相

在岸人民幣大漲近600點！　升至去年11月來最高

林立二軍復健賽敲2安打　古久保曝「有望本周歸隊一軍」

#台南 #警車 碰撞多元計程車！「車頭全爛」6人送醫

生活熱門新聞

快訊／8級強風來了　今晚「雨擴全台」下最大地區曝

快訊／200年首次！　白沙屯媽祖進南投了

帶傘！鋒面接力2地區現強降雨訊號

鐵證曝光！　經濟部長涉「圖利」特定廠商

台幣升值一堆嗨「出國變便宜」　Cheap嗆蠢蛋

快訊／白沙屯媽祖到彰化了　關鍵路口「猶豫超久」大迴轉

他吐恐怖景象「這期間絕不去日本」　一票遊客卻喊意外！

快訊／白沙屯媽祖今將進入南投　交管路線曝光

她畢業就遇爽缺　過來人示警：小心腳麻

白沙屯媽祖首進南投　3條可能路線曝光

新北「老街夜市」變超冷清！當地人揭敗筆：商圈已死

好市多驚見「多輛遊覽車」！內行曝：宜蘭包車來的

西南外海雷達圖出現「非氣象回波」　鄭明典：可能是軍事活動

媽祖賜財？他追「粉紅超跑」回程領到粉紅鈔

更多熱門

相關新聞

爭議頻傳！時力批郭智輝公私不分　籲立即「引咎辭職」

爭議頻傳！時力批郭智輝公私不分　籲立即「引咎辭職」

才傳出內閣要改組之際，經濟部長郭智輝又被周刊爆料邀公務對象到其創辦的崇越集團旗下高檔餐廳用餐，疑涉圖利。對此，時代力量今（6日）譴責，並呼籲，郭智輝應即刻引咎辭職，行政院亦應負起責任，立即撤換不適任部會首長。

勇媽一對多　開嗆綠罷團「國小門口擺攤」

勇媽一對多　開嗆綠罷團「國小門口擺攤」

呂秋遠稱「私生子」為受精卵　9年前文章露玄機

呂秋遠稱「私生子」為受精卵　9年前文章露玄機

呂秋遠黑料曝　與當事人、女粉絲進出旅館

呂秋遠黑料曝　與當事人、女粉絲進出旅館

呂秋遠聲名法界早知道？　7年前一篇PO文被嘲諷

呂秋遠聲名法界早知道？　7年前一篇PO文被嘲諷

關鍵字：

呂秋遠岳啟儒公關爭議揭露

讀者迴響

熱門新聞

即／虐殺小女友棄保　陳修將逃亡334天落網

夫妻跟前男友擠套房　老公遭打死全身41處傷

汪小菲老婆「20歲大尺度辣照」被挖出！千金人設慘翻車

陳修將拒捕、辣椒水攻擊員警！曾逃南部又回彰化　

快訊／8級強風來了　今晚「雨擴全台」下最大地區曝

直擊！　經濟部長涉圖利「特定廠商」

台幣一度飆破26.9！胡采蘋：已引來國際炒家

陳乃榮、賴琳恩遭傳婚變回應了　驚爆「有女兒」

快訊／200年首次！　白沙屯媽祖進南投了

快訊／新台幣狂飆！晚間強升見28

帶傘！鋒面接力2地區現強降雨訊號

快訊／白種元宣布中斷演藝活動！

鐵證曝光！　經濟部長涉「圖利」特定廠商

台幣升值一堆嗨「出國變便宜」　Cheap嗆蠢蛋

豪華遊艇趴　比基尼妹狂歡一半翻船了

更多

最夯影音

更多

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

朴信惠來台辣跳〈like JENNIE〉

#白沙屯媽祖 替宮廟擇地　倒退爬坡衝草叢！轎班忙翻

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面