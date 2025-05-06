「呂秋遠1行為」渣中之渣！公關女強人：後悔恭喜他老來得子

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記者施怡妏／綜合報導

律師呂秋遠被小孩生母爆料逼墮胎，還冷血說「這是受精卵」。對此，「公關界女強人」岳啟儒痛批，沒人性才會把孩子稱為受精卵，看完生母的「愛情詐騙心碎回憶錄」更憤怒，根本就是利用權勢假愛情之名，行騙砲之實，曾經按讚呂秋遠貼文，甚至親自訪問過他，如今非常後悔，「這無疑是渣中之渣」。

有「公關界女強人」之稱的岳啟儒在臉書發文，後悔曾經追蹤呂秋遠的粉專、按讚文章，甚至還親自訪問過，更後悔在對方生子文留言恭喜，錄音檔中的言語令人刺耳，「沒人性才會把孩子稱為受精卵」。她指出，呂秋遠最大的問題就是人設崩壞，長久以來把自己貼上暖男的標籤，「怎知筆下描述的加害者其實就是他自己？」

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▲呂秋遠形象一落千丈。（圖／翻攝自呂秋遠FB）

岳啟儒指出，檯面上每天寫支持女權、保護兒少文章，私底下卻把名氣、權力當工具，玩弄女人感情，「是八十多萬粉絲的膨脹忘記了做人的本分？」即使當初只是玩玩，但有了小孩就應該負責，「在怪女方不墮胎讓自己沒有決定權的同時，是否想過當初性致高昂把妹把上床是自己做的決定？」

岳啟儒批評呂秋遠不僅未盡撫養責任，還對孩子出生表現厭惡，「還敢發文要大家恭喜」，呂秋遠根本沒想要當好爸爸，只是利用生母的心軟，「幫他發聲明停損，一切都是為了給自己的新聞漂亮收尾」。

岳啟儒表示，呂秋遠近期頻繁發文談論剴剴案，利用社會事件轉移焦點，「他也算懂得公關危機處理，知道新聞會蓋掉新聞，先幫自己加貼一個愛孩子的好爸爸人設標籤」，不曉得法律能不能治，也不知道有沒有其他受害者，「因為他的確很會說故事，畢竟我也曾經是八十七萬裡的忠實讀者，現在就只能請所有女性不要再相信他的鬼話」。

本文獲「岳啟儒」授權轉載。