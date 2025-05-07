警光山莊蛻變新風貌　南橫美景迎回旅遊與警眷人潮

▲利稻警光山莊轉型警眷休憩新亮點。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

坐落於台東縣海端鄉南橫公路沿線、被群山環繞的「利稻警光山莊」，歷經整修後於近日重新展現新風貌，吸引警界高層親自前往視察。台東縣警察局局長蔡燕明7日上午6時許由台東市出發，前往位於利稻派出所上方的山莊，實地了解設施整建後的使用狀況與未來規劃方向。

此行由關山警分局長鍾國楨、第二組組長蔡蘭貴、警務員張能為與利稻派出所長洪世博等人陪同。蔡局長自114年1月16日上任以來，積極走訪縣內各單位，深入基層關心勤務環境及警力福祉。他指出，利稻警光山莊擁有絕佳自然景觀，是放鬆休憩的理想地點，但受限於偏遠位置與設施年久失修，長年閒置、使用率偏低。

這座山莊曾因2009年莫拉克颱風造成台20線（南橫公路）嚴重毀損，邊坡坍方與路基崩壞，封閉長達13年，旅遊人潮銳減，也使山莊失去原有功能。直到2022年5月1日台20線「有條件通車」後，利稻地區交通逐步恢復，遊客數量逐漸回升，山莊的住宿需求也因此重新浮現。

關山警分局在鍾國楨分局長主導下，積極向地方政府與民代爭取資源，最終獲得海端鄉公所及多位縣議員的經費支持，成功推動整修計畫。工程為期一個多月，針對老舊建築與設備全面翻修與更新，重塑出安全舒適的住宿空間，提供員警及其眷屬，以及支援勤務的同仁們良好的休憩選擇。

視察當日，蔡局長對鍾分局長及其團隊的努力表達高度肯定。他表示，基層員警執勤壓力大，應擁有一處安心放鬆的環境。未來警察局將持續投入資源，逐步改善同仁的工作與生活條件，進一步提升警政整體效能。

他也強調，利稻警光山莊的活化，不僅回應警眷需求，更有機會帶動當地觀光發展，促進地方經濟。期盼此地未來能成為結合治安、休憩與旅遊的新地標。