響應世界無菸日　台東市衛生所宣導活動互動問答熱絡

▲世界無菸日台東市衛生所舉辦宣導活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為響應世界衛生組織推動的「世界無菸日」，台東市衛生所於4日下午2時在台東縣議會舉辦菸害防制宣導活動，吸引許多民眾踴躍參與，現場氣氛熱絡。活動以「有獎徵答送好禮」為主軸，藉由輕鬆互動的方式，提升民眾對菸害議題的關注與認識。

今年世界無菸日的主題為「戳破誘惑（Unmasking the appeal）」，活動聚焦於揭露吸菸對健康的影響，包括二手菸與新興菸品的危害。現場透過問答互動，讓參與民眾了解吸菸相關的健康風險，答對問題者可獲贈實用小禮，寓教於樂，獲得現場高度好評。

活動並設置「戒菸服務專區」，提供民眾免費戒菸諮詢及資源指引，吸引有戒菸意願的民眾前來洽詢與登記。台東市衛生所表示，期盼透過活動深化社區對無菸環境的重視，鼓勵吸菸者採取行動、邁向健康生活。

台東市衛生所也提醒，拒絕吸菸是保護自己與下一代健康的重要行動，應遠離二手與三手菸，並守護兒童免於菸害暴露。有戒菸需求的民眾可撥打免費戒菸專線0800-63-63-63，或洽衛生所尋求專業協助。

衛生所強調，世界無菸日的倡議不止於一天，將持續透過多元宣導活動與社區合作，推廣無菸健康生活理念，共同實現清新無菸的台東。