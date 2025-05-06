2025希望閱讀杜邦山海科學營台東熱情登場

▲2025希望閱讀杜邦山海科學營在台東熱情展開。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

由台東縣政府與台灣杜邦公司、天下雜誌教育基金會合作舉辦的「2025希望閱讀杜邦山海科學營」於5月1日至2日分別在初來國小與都蘭國中熱鬧登場。活動以「解謎尋寶」為主題，融合實驗操作與趣味遊戲，共吸引來自關山國小、大坡國小等8校師生參與，讓學生在寓教於樂的過程中體驗科學的奧妙與樂趣。

本次活動共動員76位志工，精心設計多項結合科學原理的關卡，包括光學的「光之魔法師」、水溶液混合的「彩虹飲料店」、酸鹼反應的「我是變色龍」、氧化還原反應的「不能說的祕密」及表面張力的「魔法泡泡」等。學生需動手實作並解開各項謎題，從中學習到對應的自然科學知識。

來自初來國小六年級的學生鄭璿晴表示：「今天的關卡真的很有趣，做實驗的過程讓我更清楚理解每一個科學原理，原來科學也可以這麼好玩！」

教育處指出，天下雜誌教育基金會自20年前開始投入偏鄉教育服務，深知「人力與教學資源」仍是偏鄉教育的最大挑戰，因此邀請杜邦公司專業人才擔任志工，將科學帶進教室，也將希望與關懷送到偏鄉孩子心中。

台東縣長饒慶鈴對基金會與企業志工的付出表達感謝，她表示，此次科學營不僅啟發學生對科學的興趣，更是豐富學習體驗、培養問題解決能力的重要機會。縣府未來將持續爭取更多資源，持續推動偏鄉科學教育，為台東孩子打造更多學習與成長的舞台。