北市台疆樂善壇捐贈台東特搜隊327萬裝備　獲頒感謝狀

▲台北市台疆樂善壇捐贈台東特搜隊逾327萬元救災裝備。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為感謝長期支持台東縣災害救援工作的善心團體，台東縣消防局6日舉辦捐贈儀式及感恩餐會，由台東縣長饒慶鈴親自出席，代表縣民向財團法人台北市台疆樂善壇表達誠摯感謝，並頒贈感謝狀。此次捐贈總價值超過327萬元的專業個人救災裝備，為台東特種搜救隊的救災安全再添強力後盾。

捐贈儀式現場溫馨隆重，黃榮海董事長及親友、台東義勇消防大隊副大隊長李志龍、台東縣消防局同仁皆到場見證這份善心與溫暖。

饒慶鈴表示，黃董事長長期熱心公益，不僅持續關注基層搜救需求，更以實際行動支持第一線人員，讓搜救任務更有保障，也傳遞社會正能量，令人感佩。

台東縣在緊急救護領域表現卓越，去年以「5G智慧行動急診室系統」榮獲國際顧問機構Gartner頒發「政府數位創新服務獎」亞太區第3名，並在西太平洋健康城市國際會議上獲得「創新成果獎」肯定，急救成功率更創下歷年新高的35.2%。如今再獲捐救災裝備，無疑將進一步提升特搜隊在災難現場的應變效率與安全防護。

消防局指出，台疆樂善壇自111年起便陸續捐贈醫療與搜救裝備，包括手持式超音波、電子影像喉頭鏡、自動心肺復甦機等，累計捐贈總額已達2,276萬元。此次再捐贈保暖外套106件、搜救頭盔89頂，以及15套專業個人搜救裝備，每套均配備防毒面具、雨衣褲、手套、搜救鞋、胸燈、搜救服與防寒外套，全面強化救災人員於高風險環境下的裝備配備。

饒慶鈴也特別感謝所有消防、義消及民間救難團體的夥伴們長期無私奉獻，攜手守護台東的安全與安寧。她期盼透過這次捐贈，喚起更多企業與民間力量投入公共安全領域，共同打造安全幸福的生活環境。