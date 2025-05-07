違規壓下來了！台東警啟動交通大執法　事故數明顯下降

▲台東警強力執法見成效。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為降低交通事故發生率、提升用路安全，台東縣警察局自4月起推動為期三日的「交通違規大執法專案」，針對酒後駕駛、未繫安全帶、無照駕駛等常見肇事違規項目進行強力取締。根據警方統計，專案執行期間共攔查超過1,000件違規行為，初步反映在事故數字上已有成效。

在此次專案中，警方共查獲酒後駕駛53件、未繫安全帶253件、無照駕駛66件，顯示不少駕駛人仍未落實基本的交通守法觀念。台東縣警察局指出，這類違規行為不僅危及自身安全，也對其他用路人構成潛在威脅。

根據警方公布的數據，今年4月台東縣共發生2件A1類（有人死亡）交通事故，造成2人喪命。相較於去年同期的3件事故、4人死亡，今年減少了1件事故與2名死者，顯示專案執法措施已有助於壓制重大事故風險。

雖然事故數下降令人振奮，但警方認為仍有改善空間。未來將進一步聚焦於「酒駕」、「闖紅燈」以及「未禮讓行人」等高風險違規行為，結合定點巡邏與機動攔查，加強對不當駕駛行為的約制。

東警交通隊隊長吳昇忠表示，多數交通事故與駕駛人違規有關，改變駕駛習慣才是提升交通安全的根本。他呼籲民眾務必遵守交通規則，「唯有安全行車，才能快樂出門、平安返家」。警方也將持續採取執法與教育宣導雙管齊下的方式，打造更安全有序的交通環境。