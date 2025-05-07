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大陸 大陸焦點 特派現場

陸客機遇沙塵看不見跑道　「觸地復飛」劇烈搖晃機內乘客吐一片　

▲吉祥航空班機降落銀川時遇惡劣沙塵天氣，觸地復飛後轉降咸陽機場。（圖／翻攝微博）

▲吉祥航空班機降落銀川時遇惡劣沙塵天氣，觸地復飛後轉降咸陽機場。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸中西部地區近期遭逢劇烈沙塵暴天氣，不僅敦煌各景區將萬名遊客緊急疏散至城市內，也有航班受到影響險象環生。上海一架飛往銀川的吉祥航空HO2301航班5日便出現意外狀況，當該班機降落機場，輪子已經觸地的當下，機師發現無法順利滑行，便緊急再度拉起升空復飛，並轉降別處，此舉也讓機上不少乘客因劇烈晃動而嘔吐不已。

▲吉祥航空班機降落銀川時遇惡劣沙塵天氣，觸地復飛後轉降咸陽機場。（圖／翻攝微博）

《界面新聞》報導，多位該航班乘客回憶稱，原定於5月5日12時左右降落的吉祥航空HO2301航班，在降落前遭遇了強烈的沙塵天氣。機艙內不斷響起「持續顛簸」的提示廣播。

該航班在機場上空盤旋十幾分鐘後準備降落，有乘客回憶稱，落地一瞬間明顯感到輪子兩次著地，但機身非常搖晃，根本無法停穩，「隨後，飛機直接拉起復飛，一瞬間頭皮發麻，心率飆升，身邊的人都在尖叫，接著就是一陣寂靜。」

該乘客透露，將落實窗外風沙很大，完全看不見跑道，復飛兩分鐘後，機內廣播通知，「由於天氣原因將盤旋再降。」此時，空姐拿了一堆嘔吐袋向後走去，不少乘客都嘔吐了。

該乘客表示，又過了幾分鐘，機上廣播說機組和塔台商量，準備13：20備降西安咸陽機場，機上安全員稱，「如果硬降，會有機翼被拍斷的風險，後果不堪設想。」

▲吉祥航空班機降落銀川時遇惡劣沙塵天氣，觸地復飛後轉降咸陽機場。（圖／翻攝微博）

據悉，整起事件中的「觸地復飛」是指是飛機降落到即將觸地著陸前，受各種因素影響，把油門調到最大位置，並把機頭拉起重新回到空中並盤旋再次降落，至於飛機有觸地再復飛者便被稱為「觸地復飛」，通常發生在訓練飛行及特技飛行時。

大陸一名民航業內人士表示，飛機觸地後復飛屬於特情處置，往往發生在飛機主輪已接觸跑道面，但出現滑水、跑道剩餘長度不足或突發風切變導致升力異常時，「當飛機進入著陸階段，下降到決斷高度（通常距跑道60公尺）時，機長必須對落地條件進行最終判斷，若此時出現跑道視程低於標準、突發風切變警告、側風超標或飛機姿態不穩定等情況，必須立即執行復飛程序。」

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