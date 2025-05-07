李孝亮若遭押二階連署送件可委託？　李進勇：送件一定要領銜人

▲中選會主委李進勇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

中選會主委李進勇今到立法院內政委員會備詢，由於大罷免進入二階段連署後，近期不少罷免案傳出有領銜人退出，甚至罷免吳沛憶領銜人李孝亮因幽靈連署案遭北檢偵辦，他昨表示已簽署委託書，如果遭羈押，希望能有人願意擔任委託人，在二階連署達標時代為向中選會送件。媒體今（7日）問李進勇，二階送件是否一定要領銜人？對此，李進勇說，送件一定要領銜人送，其他人沒有資格。

中選會也補充說明，依規定，罷免案送件須由領銜人親自送件，提供國民身分證，如非領銜人親自送件，受委託之人就要提供提議人之領銜人委任書（填具委託事由、委託人、受委託人姓名、戶籍地址、國民身分證統一編號等），並請受委託人出示其國民身分證及委託人（領銜人）國民身分證。至於其他人，指領銜人或其受託人以外之人並沒有資格送件，則為現行法令所定。

至於外界質疑檢調查罷免案「辦藍不辦綠」？李進勇說，中選會告發的案子都是根據地方選委會、戶政事務所查對的結果，發現有所謂死亡連署、偽造簽名甚至盜刻印章等，只要有事實呈報，經過審定移送到司法機關。不會去了解或調查，到底背後所屬政黨或團體，這不是告發的要件。