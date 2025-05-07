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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷免案三階段可集中投票？　李進勇：成案時間有落差還說不準

▲▼中央選舉委員會主任委員李進勇 立法院內政委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲中選會主委李進勇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

大罷免潮進入中後期，全國罷團陸續送交二階段連署書，綠委沈伯洋曾呼籲所有罷團力拚5月8日前送件，不要補件，這樣才能一起投票。外界關心罷免投票日有可能落於何時？中選會主委李進勇今（7日）在立法院受訪表示，每個罷免案成案會有時間上的落差，這牽涉將來投票時間如何決定，現在還說不準。

針對二階段罷免案通過的時間，未來是會集中在一起還是分開？李進勇表示，因為現在還陸續在查對或是連署中，每一個案子的成案時間會有時間上落差，這個落差會有多大，牽涉到未來投票時間如何規定，所以現在還說不準，一切要等情況比較明朗的時候，再提到委員會做最後的決定。

至於翁曉玲說，等罷免結束後再來查辦不法？李進勇說，這屬於司法辦案的進度，站在選務單位的立場不方便評論，尊重司法機關他們的步調。

針對罷免台中第六選區藍委羅廷瑋的公民團體「敲羅行動」，指送件時被市選委會刻意剔除92份有「尺寸公差」的連署書，後經據理力爭後同意「複印公差」，最後減少剔除份數為39份。對此，李進勇說明，台中罷免案的確在選委會跟送件團體之間，在認知上有一些落差，但經過大家的討論後也圓滿的解決，對該結果中選會表示尊重。

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