快訊／台中死亡連署案　藍營書記長、總幹事收押禁見

▲台中死亡連署案，國民黨台中黨部書記長陳劍鋒遭裁收押。（圖／記者鄧木卿攝）



記者許權毅／台中報導

台中地檢署偵辦「死亡（幽靈）連署」案件，昨日搜索國民黨台中市黨部等地點，約談13人到案說明，經檢方複訊後，認定書記長陳劍鋒、一組總幹事伍康龍涉偽造文書、個資法、選罷法等罪，當庭逮捕聲押禁見。台中地院今下午3點開羈押庭，稍早裁准。

針對此案，台中市長盧秀燕今早出席活動受訪表示，中央運用司法，對於發起罷免運動的一方，使用司法予以調查、審判、羈押，我覺得都太過分了；另一方面，國家中央執政，如果這麼喜歡用司法，好好用在打詐方面，與其花這麼大的力氣，動用國家司法在做打壓罷免、民主運動，不如好好偵辦打詐，讓人民的生命、財產獲得保障。

檢調本次行動，針對中選會告發5件立委罷免案進行調查，外界看來有「不只辦藍、也辦綠」的味道。據了解，一階連署出現死亡連署件數高達154件，「苦主們」民進黨籍立委蔡其昌有83件、何欣純有66件；國民黨籍立委顏寬恒有1件、廖偉翔有3件以及黃健豪有1件。

▲另名市黨部總幹事伍康龍也遭到收押。（圖／民眾提供）



台中地檢署針對有關立委蔡其昌、何欣純罷免案，搜索國民黨部、清水區以及大雅區等黨部總計8處，約談9名被告、4名證人到案說明。檢方複訊後，認定書記長陳劍鋒、總幹事伍康龍涉嫌重大，當庭逮捕聲押；總幹事楊大緯、太平區執行長王忠輝、太平區副執行長程翌全、大里區執行長洪麗香以及劉姓黨工、王姓黨工等6人，分別諭知10至20萬交保候傳，均限制出境；有1名被告、4名證人請回。

另一方面，罷免立委顏寬恒、黃健豪、廖偉翔案件，也有出現少部分涉死亡連署情況。檢方並未執行搜索，約談3名被告、3名證人，複訊後均請回。

檢方強調，本案事涉立法委員罷免提議程序之適法性疑義，攸關重大社會公益，並受社會輿論高度關注，本署將秉持客觀中立之立場，以審慎、嚴謹之態度，儘速調查釐清案情。