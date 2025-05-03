　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／台中死亡連署案　藍營書記長、總幹事收押禁見

▲台中死亡連署案，國民黨台中黨部書記長陳劍鋒遭裁收押。（圖／記者鄧木卿攝）

記者許權毅／台中報導

台中地檢署偵辦「死亡（幽靈）連署」案件，昨日搜索國民黨台中市黨部等地點，約談13人到案說明，經檢方複訊後，認定書記長陳劍鋒、一組總幹事伍康龍涉偽造文書、個資法、選罷法等罪，當庭逮捕聲押禁見。台中地院今下午3點開羈押庭，稍早裁准。

針對此案，台中市長盧秀燕今早出席活動受訪表示，中央運用司法，對於發起罷免運動的一方，使用司法予以調查、審判、羈押，我覺得都太過分了；另一方面，國家中央執政，如果這麼喜歡用司法，好好用在打詐方面，與其花這麼大的力氣，動用國家司法在做打壓罷免、民主運動，不如好好偵辦打詐，讓人民的生命、財產獲得保障。

檢調本次行動，針對中選會告發5件立委罷免案進行調查，外界看來有「不只辦藍、也辦綠」的味道。據了解，一階連署出現死亡連署件數高達154件，「苦主們」民進黨籍立委蔡其昌有83件、何欣純有66件；國民黨籍立委顏寬恒有1件、廖偉翔有3件以及黃健豪有1件。

▲▼陳劍鋒,伍康龍。（圖／民眾提供）

▲另名市黨部總幹事伍康龍也遭到收押。（圖／民眾提供）

台中地檢署針對有關立委蔡其昌、何欣純罷免案，搜索國民黨部、清水區以及大雅區等黨部總計8處，約談9名被告、4名證人到案說明。檢方複訊後，認定書記長陳劍鋒、總幹事伍康龍涉嫌重大，當庭逮捕聲押；總幹事楊大緯、太平區執行長王忠輝、太平區副執行長程翌全、大里區執行長洪麗香以及劉姓黨工、王姓黨工等6人，分別諭知10至20萬交保候傳，均限制出境；有1名被告、4名證人請回。

另一方面，罷免立委顏寬恒、黃健豪、廖偉翔案件，也有出現少部分涉死亡連署情況。檢方並未執行搜索，約談3名被告、3名證人，複訊後均請回。

檢方強調，本案事涉立法委員罷免提議程序之適法性疑義，攸關重大社會公益，並受社會輿論高度關注，本署將秉持客觀中立之立場，以審慎、嚴謹之態度，儘速調查釐清案情。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
481 2 1518 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中國侵犯日本領空　自衛隊戰機緊急升空
哈利王子脫口「不知父親能活多久」　查爾斯難過反應曝
快訊／徐若熙飆155公里火球！本季最短登板　球探提前收包下班
川普貼AI照「自封教宗」　白宮轉發被罵爆
粉紅超跑急行南下！鹿港「4刑警也扛轎」　媽祖暖心原因曝
張惠妹開唱「突暴雨＋雷電交加」降溫22度　震撼畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

粉紅超跑急行南下！鹿港「4刑警也扛轎」　媽祖暖心原因曝

快訊／台中死亡連署案　藍營書記長、總幹事收押禁見

婦遭盜刷信用卡「才知皮包被偷」只盼找回老照片　圓滿結果曝

越捷「7700」代碼緊急降落小港原因曝　玻璃遭撞擊「驚見裂痕」

防制重大交通事故發生　八德警分局重點路段加強路檢

死掉也有毒！高雄遊客撈9隻「世界第3毒」僧帽水母　螫到恐致命

快訊／皮卡會車不慎！墜武荖坑百米深谷　駕駛重傷搶命中

跆拳高手性侵高中妹「勒頸想滅口」還拿磚塊砸　她全身血逃劫

十分老街火警！兩倉庫狂燒黑煙猛竄　台鐵平溪線一度延誤

屏東小琉球2機車路口擦撞「車頭炸裂」 4人受傷3送醫

#張麗善 彰化跪拜求停駕　#媽祖 原地搖晃下秒閃人

蕭煌奇撞臉〈跳樓機〉LBI利比　挑戰笑喊："看"手機練習XD

李多慧開心合照任賢齊　開揪：下次一起合唱！

【被媽祖叫起床？】白沙屯媽祖驚喜停在帳篷前！他被選中一臉迷糊XD

【張麗善移開爐主】遭網轟翻！臉書瞬間被灌爆 她急道歉

#粉紅超跑 海線急行軍　首度 #停駕 鹿港派出所

【吊車失控暴衝】炸蛋蔥油餅店被撞爛！老饕哭喊QQ

「我的禿頭算不算一種光源？」　老師幽默解答：是間接光源

癱瘓信徒夢見媽祖說「會治癒」！　奇蹟康復後「粉紅超跑」突停駕屋前

登轎儀式移開「媽祖爐主」遭洗版！張麗善道歉了：絕非本意

粉紅超跑急行南下！鹿港「4刑警也扛轎」　媽祖暖心原因曝

快訊／台中死亡連署案　藍營書記長、總幹事收押禁見

婦遭盜刷信用卡「才知皮包被偷」只盼找回老照片　圓滿結果曝

越捷「7700」代碼緊急降落小港原因曝　玻璃遭撞擊「驚見裂痕」

防制重大交通事故發生　八德警分局重點路段加強路檢

死掉也有毒！高雄遊客撈9隻「世界第3毒」僧帽水母　螫到恐致命

快訊／皮卡會車不慎！墜武荖坑百米深谷　駕駛重傷搶命中

跆拳高手性侵高中妹「勒頸想滅口」還拿磚塊砸　她全身血逃劫

十分老街火警！兩倉庫狂燒黑煙猛竄　台鐵平溪線一度延誤

屏東小琉球2機車路口擦撞「車頭炸裂」 4人受傷3送醫

防災不鬆懈！新北完成273處潛勢區巡檢　清淤逾1400公噸

獅邦戰吸引11203人進場　本季新莊球場第二高

新北金山區表揚模範母親　無私母愛如海孕育英才

出席新北市城市祈禱會　侯友宜祈禱會盼凝聚愛與希望

快訊／TPBL職籃史上最慘！　特攻破紀錄狂輸國王「45分」

全台最長！淡水9座「五彩南瓜隧道」今開放　400公尺秘境免費拍

吳鳳不捨剴剴「身為爸爸看了想哭」！喊判X刑也不夠：來台18年最生氣

安全+服務雙管齊下！基隆公車駕駛教育訓練　優化大眾運輸

力促無人機產業國家隊　卓榮泰喊話嘉義同鄉會共推「大南方新矽谷」

哈利王子想和好！脫口「不知父親能活多久」　查爾斯難過反應曝

#粉紅超跑 海線急行軍　首度 #停駕 鹿港派出所

社會熱門新聞

即／6年來最晚！白沙屯媽祖「三進三退」衝進朝天宮

珠寶直播主告公益網紅AJ哥詐欺　警方回應了

即／北市松山死亡車禍！1人被多輛機車撞擊倒地亡

狂誇人妻「吃精王」！小王要她婚內幫生孩

即／越捷VJ881突掛「7700」！　緊急轉降小港機場

首度認罪！保母劉若琳3字惹怒審判長

國道1號深夜8車連環追撞！5人傷

即／8點檔女星出事！休旅車頭撞爛畫面曝

黃子佼「鈔能力」全和解　高院1裁定估難逃牢獄之災

正妹背債10萬按摩店上班慘被老闆、雞頭試車

偽娘搭摩天輪拍私密片！本人道歉了

5車手黑吃黑遭擄私刑凌虐　強逼集體SM「趴地吞精」

即／男金項鍊被硬扯搶走　搶匪逃往北市

新竹望族「叔殺侄」羈押！　上億家產歷史起底

更多熱門

相關新聞

八炯曝罷免傅崐萁「最終有效份數」　網友嗨喊：三階繼續翻轉花蓮

八炯曝罷免傅崐萁「最終有效份數」　網友嗨喊：三階繼續翻轉花蓮

罷團「微光花蓮」昨（2日）至花蓮縣選委會，遞交罷免國民黨立院黨團總召傅崐萁的第二階段連署書，除了份數遠遠超過法定門檻外，169％的達成率，也成為當前全國冠軍。網紅八炯晚間則在社群平台表示，經過13小時的審查，選委會最終剔除11份，有效份數為3萬2766份，讓網友不禁留言嗨喊，超級猛、三階繼續翻轉花蓮。

紙質投票箱「會藏票」？　藍委建議：底部可改透明壓克力板

紙質投票箱「會藏票」？　藍委建議：底部可改透明壓克力板

罷團擬換領銜人、重提案　吳思瑤尊重：顧好問政是眼前要務

罷團擬換領銜人、重提案　吳思瑤尊重：顧好問政是眼前要務

朱立倫要全黨拚罷免還列KPI　藍點唯一能做卻最難出力的事

朱立倫要全黨拚罷免還列KPI　藍點唯一能做卻最難出力的事

中國醫藥大學美術館動土　盧秀燕：讓世界看見台灣

中國醫藥大學美術館動土　盧秀燕：讓世界看見台灣

關鍵字：

台中國民黨大罷免死亡連署中選會陳劍鋒收押伍康龍大罷免顏寬恒大罷免蔡其昌大罷免何欣純大罷免廖偉翔大罷免黃健豪

讀者迴響

熱門新聞

白沙屯「媽祖爐主」身分曝光！　地位尊崇競爭激烈

即／6年來最晚！白沙屯媽祖「三進三退」衝進朝天宮

遊西班牙遭搶！他暴怒「擒賊鎖喉」

珠寶直播主告公益網紅AJ哥詐欺　警方回應了

54歲AV傳說回歸　F級身材如30歲

韓二代團超亂！當紅偶像爆「一人吃整團」

粉紅超跑有望進南投？市長妻請示連3聖筊

即／北市松山死亡車禍！1人被多輛機車撞擊倒地亡

白沙屯媽祖「帶來幾萬人潮」　商家感嘆5個字！網怒噴

張麗善跪拜求停駕！媽祖原地搖晃「下秒閃人」

正妹啦啦隊跳一半「摸到小葡萄」驚覺走光

新台幣升值有什麼影響？她曝「4種人會哭」

狂誇人妻「吃精王」！小王要她婚內幫生孩

砰砰砰！隋棠在家聽到慌了

女星嫁大31歲富商！新婚13天尪心臟病猝逝

更多

最夯影音

更多

#張麗善 彰化跪拜求停駕　#媽祖 原地搖晃下秒閃人

蕭煌奇撞臉〈跳樓機〉LBI利比　挑戰笑喊："看"手機練習XD

李多慧開心合照任賢齊　開揪：下次一起合唱！

【被媽祖叫起床？】白沙屯媽祖驚喜停在帳篷前！他被選中一臉迷糊XD

【張麗善移開爐主】遭網轟翻！臉書瞬間被灌爆 她急道歉

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面