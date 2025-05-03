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花蓮選委會尺量連署書抓「0.001 CM誤差」？　中選會斥造謠

▲▼罷免傅崐萁二階段湧入人潮。（圖／微光花蓮提供）

▲罷免傅崐萁二階段連署書份數達標。（圖／微光花蓮提供）

記者陳家祥／台北報導

大罷免潮持續延燒，目前不少進入二階段的罷免連署案，已陸續到各地區選委會送件。針對罷免國民黨立法委員傅崐萁團隊「微光花蓮」，昨將第2階段連署書送交花蓮縣選舉委員會時，外傳選委會以尺量測連署書格式「是否有0.001公分誤差」，導致初點耗時14小時。對此，中選會澄清，網傳說法與事實不符，勿一再造謠。

中選會強調，花蓮縣選委會並未有以任何尺寸工具量測連署名冊格式之事，網傳「花蓮縣選委會一張張去量0.001公分的誤差」云云，與事實不符，請有心人士勿一再造謠。

中選會說，花蓮縣選委會人力有限且依法行政而辦理初點作業，在人力極為有限的嚴峻條件下，選務人員仍戮力從公完成初點作業。花蓮縣立委傅崐萁罷免案二階連署名冊初點數32766份，後續花蓮縣選委會將與花蓮縣政府戶政事務所進行查對作業。

另外，中選會也說，高雄、宜蘭等地各該區域立委罷免案二階連署名冊，迄今（3日）為止，尚未有送件至高雄市選委會、宜蘭縣選委會，但當地有心人士就已不斷造謠中選會、高雄市選委會、宜蘭縣選委會等，定會「用尺量民主」，還會沒收民主云云，「這就是很標準的選務造謠」。

中選會說明，各該區域立委罷免案收件單位是各市縣選委會，並非中選會，何來「中選會有用尺量民主」之事？

另外，中選會強調，全國23個選務機關二階連署收件時，如經比對符合規定格式者，自不會再用尺寸工具予以量測。經查，高雄、宜蘭等兩市縣各該區域立委罷免案二階連署名冊尚未有送件者，則請問高雄市選委會、宜蘭縣選委會又何來有「用尺量民主」之事？

中選會說，2日迄今，中選會、花蓮縣選委會也是持續澄清並沒有所謂「用尺量民主」之事，但造謠者卻說花蓮縣選委會「用尺量民主」，或是胡扯中選會「用尺量民主」定有雙標。實際上，近日已收件單位則如台東縣選委會、桃園市選委會、花蓮縣委員會與南投縣選委會等，也都沒有「用尺量民主」之事。

中選會強調，罷免案二階連署格式不可變更，與允許「列印公差」、「複印公差」屬二事，請勿再亂造謠。造謠者藉由胡扯擾亂民眾認知藉此干擾選務辦理，並不斷散佈錯假訊息一再傷害中華民國台灣得來不易的民主果實，「謠言止於智者，若你深愛這個國家、深愛這塊土地，請停止選務造謠」。

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