新北4校午餐出包！議員爆廠商「供餐200天才停」　怒批市府縱容

▲新北市衛生局稽查團膳業者。（圖／新北市衛生局提供）

記者閔文昱／綜合報導

新北市泰山區四所國小自2024年10月起陸續爆出營養午餐食安問題，包括飯菜異味、食材變質、餐點中發現昆蟲與異物等情形，不僅引發學童身體不適，亦讓家長憂心忡忡。市議員李宇翔、宋明宗5日於市議會上質詢痛批市府行政怠惰，直到今年5月、履約近九成時間才停止問題廠商供餐，質疑教育局與衛生局聯手「放水」。

李宇翔表示，他自去年底起便多次在議會要求市府針對該團膳廠商採取處置措施，但市府遲遲未解約，只進行記點與監廚，導致廠商在短暫停供2周後即「故態復萌」，問題層出不窮。他批評市府消極無作為，形同讓學童在食安風險下度過長達近200天，「兩天一狀況」幾乎成常態，痛斥市府無心保障學童健康。

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議員宋明宗則質疑，該問題廠商已被台北市禁標並停止供餐3年，為何新北仍允許其得標並長期供應學童午餐？他指出，廠商違規記點至47點仍未被解約，顯示市府相關制度鬆散無效，呼籲市府應檢討評選機制與契約條款，防堵不良廠商再進入校園。

對於議員批評，新北市教育局長張明文回應，已針對該廠商依食安法開罰14萬元，另依契約記點裁罰14.5萬元，總計裁罰28.5萬元，並自5月起全面停止該廠商供應本市7所學校。張也承諾將修正契約條款，下修停供門檻至20點，並把違規紀錄列入未來評選與淘汰標準。

教育局補充，新北市目前共有11家營養午餐供應廠商，未來將持續強化聯合稽查制度，包括教育局、衛生局與環保局每月聯合查核廠商，每週安排學校至廠商廠區監廚，加強監督力道。對於記點樣態也將更嚴格處理，例如發現異物如頭髮、小石頭、塑膠類等，均將依日記點，累積達標即停供或終止契約。

李宇翔強調，學童的飲食安全不容妥協，市府應即刻全面公開所有團膳廠商的記點與違規紀錄，並修正解約標準，確保家長能清楚了解孩子每天吃進什麼。他也呼籲市府應建立更具強制力的管理制度，杜絕再有類似事件重演。