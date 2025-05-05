二階罷免葉元之3萬2236份連署送件！　達法定門檻138%

▲國民黨立委葉元之。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

發起新北市板橋東區、國民黨立委葉元之的「板橋大刪元」，5日上午將連署書送進新北市選委會。領銜人史書華受訪時表示，連署期間收到3萬6000份連署書，造冊後今天送件3萬2236份，是法定門檻的138%，他強調，第一階段不合格率是全國最低，有信心不補件通過，全力迎向第三階段。

史書華上午表示，他感謝所有辛苦的團隊夥伴與所有志工們，尤其第一線的志工冒著被監視、惡意檢舉、言語羞辱、肢體暴力的危險，仍然完成這最困難的任務。

史書華表示，在志工的努力與民眾眾志成城協助下，完成3萬6000份收件、達成率為法定門檻的154%；而經造冊小組嚴格篩選，總造冊件數32236份，為法定門檻138%。他強調，第一階段不合格率，團隊為全國最低的3.14%，因此有信心不須補件就可以通過，並全力迎向第三階段。

對於葉元之在立法院的表現，史書華表示，葉元之除了上通告且長期缺席問政，更多次在媒體上抹黑罷團是側翼，更說他們用300元收買民眾的資料，是最嚴重、惡劣的羞辱，如此口不擇言、不知反省、不尊重民意的立委，甚至連助理都不善待，怎能代表選民的聲音？

有關下一階段的行動，史書華表示，現階段這個禮拜最重要的工作，是協助新北市中和、永和、新店等區域，張智倫、林德福與羅明才罷免案還尚未達標。

▼罷免葉元之領銜人史書華。（圖／記者李毓康攝）

