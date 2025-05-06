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新北公園大改造！板橋3座海洋風遊戲場　打造親子友善空間

▲新北板橋必玩海洋風公園。（圖／新北市景觀處提供）

▲大鯨魚主題遊戲場，結合攀爬、溜滑梯、探索等多項玩樂功能。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市近年大力推動公園全齡化和特色共融遊戲場的改善計畫，以提供民眾優質休憩的公園空間，並滿足市民對城市休憩環境與綠地環境品質的要求，設置許多以動物為主題的特色公園。新北市景觀處推薦3座位於板橋區的主題公園，設計均以巨型海洋生物造型為主題打造兒童遊戲場，適合各個年齡層的民眾一同遊樂。

新北市景觀處表示，板橋區的重慶公園近期剛翻新啟用，遊戲場以大鯨魚造型溜滑梯為主題的複合式遊具，結合攀爬、溜滑梯、探索等多項玩樂功能，讓不同年齡層孩子都能體驗，空間規劃上兼顧視覺通透性、並設置高壓磚廣場以及抿石子座椅供民眾活動再加上休憩，再加上鞦韆、擺盪大索及可愛有趣的花園鰻傳聲筒等多樣設施，為大小朋友提供不同難度的遊樂體驗。此外，入口設置無障礙坡道、園內設有全新鋪面步道，增設多處照明設備，無論白天還是夜晚，都能提供民眾舒適、安全的休憩場所。

▲新北板橋必玩海洋風公園。（圖／新北市景觀處提供）

▲大鯨魚造型溜滑梯，小朋友開心遊玩溜滑梯。

同樣位在板橋區的環河公園及溪北公園也有超吸晶的巨型海洋生物造型溜滑梯，提供民眾創新且多元的遊樂空間，環河公園有著在地第一座的水生動物造型招潮蟹主題特色遊戲場，與河龜攀爬溜滑梯讓小朋友玩攀爬及溜滑，並設置無障礙共融旋轉盤及全密式PU跑道，適合各年齡層使用，是一個大小朋友皆宜的全齡化共融式公園。

溪北公園則為一座以大型Q版章魚磨石子共融性滑梯遊戲場為主題的公園，充滿設計感的造型磨石子滑梯將章魚各隻腳設計成不同用途適合兒童遊玩的休閒娛樂設施，並加入共融沙坑、闔家擺盪等3大主題分區，提供親子共融、不同身障別兒童互動等休閒空間，讓擁有豐富的自然生態環境的溪北公園，更增添樂趣與話題性。

新北市景觀處長林俊德表示，目前本市改善完成的特色共融或全齡公園數量已達228座，每個人都能在公園內體驗豐富的休憩活動，感受友善城市環境中的完善設施。未來本市將持續改善公園成為老少咸宜及多元友善的遊憩空間，想知道最新的公園資訊，歡迎查詢景觀處「來新北玩公園」網站。

▲新北板橋必玩海洋風公園。（圖／新北市景觀處提供）

▲板橋溪北公園可愛的章魚造型溜滑梯。

▲新北板橋必玩海洋風公園。（圖／新北市景觀處提供）

▲板橋環河公園水生動物造型招潮蟹攀爬溜滑梯。

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