白沙屯媽祖遶境創兩紀錄　200年首赴南投、駐駕最高處松柏嶺受天宮

記者高堂堯／南投報導

白沙屯媽祖進香200多年來第一次聖駕南投縣，讓南投人相當雀躍欣喜，媽祖鑾轎中午進入縣境名間鄉後，先停駕修玄宮約3個小時，隨即正式起駕遶境，並於傍晚登上海拔400米、南投信仰中心之一的松柏嶺受天宮，再度創下歷年來遶境駐駕地勢最高處的紀錄。

▲白沙屯媽祖鑾駕今晚駐駕南投縣名間鄉松柏嶺受天宮。（圖／翻攝「白沙屯拱天宮」官方粉絲團，下同）

白沙屯媽祖於下午3時起駕於南投遶境，隊伍沿員集路轉小崎巷、頂廍巷接名松路，一路緩緩前往松柏嶺受天宮，所到之處途為之壅塞，萬頭鑽動、摩肩擦踵卻秩序井然，還有許多信眾自發供應飲水餐糧，甚至還提供遊覽車開冷氣供香燈腳舒適停歇，展現南投鄉親濃厚親切的人情味。

白沙屯媽祖於下午5時56分抵達松柏嶺受天宮並駐駕，預定於5月7日清晨6時起駕回鑾，路線尚不明；受天宮表示，為迎接來自十方的香燈腳，今夜不關廟門，歡迎全國善信蒞臨參拜進香，並籲請民眾遵守參拜動線：1.天公爐朝拜玉皇上帝；2.中門前朝拜天上聖母，香插天公爐；3.龍門入大殿參拜上帝，香插主爐，虎門出殿(一路靠右手邊)；4.太歲殿參拜斗母元君，並提醒目前香客大樓已額滿，因此開放彩繪階梯周邊與森林公園區域搭帳棚夜宿。

而白沙屯媽祖聖駕蒞臨南投，縣政府各局處也立即總動員，整備各場館及人力提供香燈腳沐浴空間：縣立三和游泳池今日營業時間至晚間6點，6點後至10點可供沐浴洗澡，所有室內外空間都可就地歇息睡覺，縣府教育處也加派同仁協助現場服務；縣立體育場也已完成整備，加上竹山消防訓練中心皆提供室內外空間給香燈腳信眾休息睡覺，縣府縣民廣場亦可供歇息，三和游泳池與縣立體育場兩處場館亦均準備礦泉水備用。

另縣府警察局就鑾轎駐駕縣內，加派警力8名(制服警力6名及便衣蒐證警力2名)執行安全維護，並會同駐駕地南投分局警力，偕同維護鑾駕安全，並維持現場參拜人潮車流順暢。