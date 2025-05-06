快訊／白沙屯媽祖到彰化了　關鍵路口「猶豫超久」大迴轉

▲白沙屯媽祖進香直播。



記者陳俊宏／綜合報導

苗栗白沙屯拱天宮媽祖10天9夜徒步進香行程，今天進入第5天，早上9時多，媽祖在關鍵路口猶豫超久，到底要去首次造訪的南投縣竹山鎮，還是彰化縣二水鄉，一度大迴轉停駕休息，讓香燈腳超緊張，最後做出決定，9時55分已抵達二水。

▼白沙屯媽祖經彰雲大橋進入二水。（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權）

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白沙屯媽祖進香約有200年歷史，但不論是去程還是回程，至今都未曾踏進南投縣。南投市長張嘉哲跟妻子今年特別前往拱天宮，擲筊詢問媽祖是否願意蒞臨南投市，沒想到連續擲出3個聖筊。

白沙屯媽祖5日晚間駐駕雲林縣斗六市福懋興業公司，地點距離南投縣大約僅10公里，今晨6時起駕，從雲林林內鄉繼續北返，早上9時多來到關鍵路口，到底要往彰化二水還是南投竹山，猶豫超久一度大迴轉，甚至停駕休息，最後決定經彰雲大橋進入二水。

▼媽祖在關鍵路口猶豫超久，一邊是去竹山，另一邊則是去二水。（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權）

不過，南投人也還是有機會見到「粉紅超跑」，有南投網友分析，媽祖到可從二水經152縣道到南投名間，或是從二水到田中，再經田中走150縣道到名間。

白沙屯媽祖於1日深夜11時25分舉行登轎儀式，正式開啟10天9夜縱跨中部苗、中、彰、雲四縣來回共計400公里的進香行程，今年破紀錄近33萬名香燈腳報名。

白沙屯媽祖3日中午抵達北港朝天宮，4日凌晨0時45分完成刈火儀式，1時25分登轎出廟北返，預計11日下午3時45分回宮。